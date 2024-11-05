Капские долгоноги впервые поселились в нижегородском зоопарке "Лимпопо" Общество

Фото: зоопарк "Лимпопо"

Пара уникальных животных - капских долгоногов - поселилась в нижегородском зоопарке "Лимпопо". Примечательно, что наш зоопарк стал первым в России, где можно увидеть долгоногов воочию.

Внешне животное напоминает миниатюрного кенгуру или гигантского тушканчика. Долгоноги активны в ночное время, поэтому новые жители зоопарка расположились в экспозиции "Ночной мир", где сейчас благополучно обживаются. В вольере поддерживаются специальное освещение, температурный режим и влажность, а также присутствует специальный песчаный грунт.

Гендиректор зоопарка Владимир Герасичкин рассказал, что в "Лимпопо" прибыла молодая пара - самец и самка.

"Им около одного года, поэтому животные очень активны и подвижны. Они осваиваются на новом месте и с интересом изучают свои апартаменты. И хотя для наших новосёлов мы создали все необходимые условия для комфорта и последующего размножения, задумываться о потомстве им пока рано. Сейчас у них на уме только игры и дружба, а о создании семьи они начнут думать только к двум годам", - сообщил подробности Герасичкин.

"Уверен, что знакомство с этими удивительными животными принесёт гостям зоопарка только положительные эмоции", - добавил он.

СПРАВКА:

Долгоног (Pedetes capensis) - млекопитающее отряда грызунов. Единственный современный вид в одноимённом роде и семействе. Длина тела 35–45 см, хвоста – до 48 см, масса до 4 кг. Задние конечности крупнее и длиннее передних, когти уплощены и напоминают копытца. Уши высокие (до 8 см) и узкие. Распространён в Центральной и Южной Африке, населяя пустынные и полупустынные равнины. Животные активны ночью, день проводят в норах, которые роют сами. В спокойном состоянии перемещаются на четырёх конечностях, при испуге могут совершать длинные (до 6 м и более) прыжки на задних лапах. Долгоног внесён в Красную книгу МСОП, животное находится на грани исчезновения.