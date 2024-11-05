Цикл патриотических квизов для школьников стартовал в Харцызске по инициативе волонтеров Дома народного единства Общество

Фото: Дом народного единства

Цикл патриотических игр для школьников стартовал в Харцызске Донецкой народной республики. Организовал серию познавательных квизов в школах и социальных учреждениях волонтерский центр нижегородского Дома народного единства.

"Главная цель квизов для учащихся Харцызска – просвещение и патриотическое воспитание. Ребята должны знать историю и культуру нашей большой страны. Именно эти знания способствуют созданию единого культурного пространства, пробуждают любовь, внушают уважение к своей Родине с самого юного возраста", - подчеркнул руководитель волонтерского центра нижегородского Дома народного единства Сергей Ташкинов.

Первая игра "Лестница времени" состоялась в Харцызском детском социальном центре в ДНР, где временно живут сироты и дети из неблагополучных и социально незащищенных семей. Участниками квиза стали 25 ребят в возрасте от шести до семнадцати лет. Пять команд в трех турах соревновались в знании истории, культуры и искусства Отечества.

"Мы благодарны волонтерам Дома народного единства за то, что приезжают к нам. Нижегородские студенты проводят с детьми занятия, не просто помогают им развлечься, но и развивают воспитанников нашего центра. Наши ребята сразу включились в игру, активно участвовали в квизе, рады новым знакомым", - отметила заместитель директора Харцызского детского социального центра Алена Полоус.

Все команды правильно ответили на вопросы о блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, первом полете человека в космос, воссоединении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. По итогам квиза выяснилось, что историю дети знают несколько лучше, чем литературу и искусство.

В завершение мероприятия каждая команда получила памятный приз. Библиотечный фонд Харцызского детского социального центра ДНР пополнился новыми историческими энциклопедиями.

До конца 2024 года волонтеры Дома народного единства проведут квизы в других детских социальных учреждениях и школах Харцызска.

Ранее сообщалось, что нижегородские военнослужащие продолжают защищать Харцызск.