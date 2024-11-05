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Нижегородские выпускники смогут получить грант на бесплатное обучение в московском вузе

07 ноября 2024 15:34  [3] Общество

Грант ректора МГТУ дает право на учебу по одному из профилей казачьего бакалавриата - журналистика, педагогика, государственное и муниципальное управление. Получить его смогут победители конкурса "Казачество на службе Отечества". 

Выпускникам школ и учреждений СПО предлагается  проявить свои творческие способности и написать работу о местах казачьей славы, вере в жизни казака, казаках – первопроходцах и первооткрывателях, роли своей семьи в истории России. А можно предложить жюри сценарии мультфильма или художественного (документального) фильма, настольную игру на эту тему. Победителя и обладателя гранта определят для каждого профиля бакалавриата.

Готовый проект участники конкурса должны отправить на электронный адрес: grant-kazak@mgutm.ru до 31 января 2025 года.   

Текст: Юлия Майорова

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