Судьба дома на улице Коломенской решится после проведения экспертизы Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Судьба дома на улице Коломенской в Автозаводском районе решится после проведения экспертизы. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации района.

В начале ноября на здании появились трещины, после чего было принято решение о выселении жильцов.

Как рассказали в райадминистрации, на данный момент установлены подпорки несущей стены снаружи и внутри здания. Всего в доме проживали 18 человек. Им предложено арендовать квартиры с компенсацией платы за найм за счет средств городского бюджета.

"По результатам экспертизы специализированной организации будет принято решение о дальнейшей судьбе дома", - добавили в администрации района.

За содержание данного дома отвечает ООО "Наш Дом".

Ранее сообщалось, что аварийный дом снесут в Ленинском районе Нижнего Новгорода за 1,4 млн рублей.