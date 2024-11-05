Путин обсудит с участниками клуба "Валдай" безопасность и равные возможности Общество

Фото: с сайта президента РФ

Всеобщая безопасность и равные возможности для развития станут темами пленарной сессии клуба "Валдай", в которой примет участие президент России Владимир Путин. По информации телеканала "360", участники встречи соберутся в ближайший четверг, 7 ноября.

Глава государства примет участие в пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", тема которого - "Прочный мир - на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".

В прошлом году в своём выступлении на сессии дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин назвал шесть принципов, к которым стремится страна и рассчитывает, что другие государства последуют ее примеру.

На первое место глава государства поставил открытый мир с равноправным сотрудничеством всех игроков, многообразие как фундамент всеобщего развития, коллективное принятие решений, всеобщая безопасность, справедливость для всех и общее равноправие.