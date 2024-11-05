Путин обсудит с участниками клуба "Валдай" безопасность и равные возможности

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Всеобщая безопасность и равные возможности для развития станут темами пленарной сессии клуба "Валдай", в которой примет участие президент России Владимир Путин. По информации телеканала "360", участники встречи соберутся в ближайший четверг, 7 ноября.
Глава государства примет участие в пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", тема которого - "Прочный мир - на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".
В прошлом году в своём выступлении на сессии дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин назвал шесть принципов, к которым стремится страна и рассчитывает, что другие государства последуют ее примеру.
На первое место глава государства поставил открытый мир с равноправным сотрудничеством всех игроков, многообразие как фундамент всеобщего развития, коллективное принятие решений, всеобщая безопасность, справедливость для всех и общее равноправие.
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