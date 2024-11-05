Нижегородские кадеты приняли участие в Параде Памяти в Самаре Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

Учащиеся Нижегородской кадетской школы им. Героя России И. Гурова в 12-й раз приняли участие в Параде Памяти в Самаре, который проходит ежегодно 7 ноября в честь легендарного парада советских войск в 1941 году. Масштабное мероприятие объединяет тысячи участников. В этом году по площади Куйбышева парадным строем прошли 125 расчетов: подразделения силовых структур, военно-патриотических и исторических клубов, военных учебных центров, высших учебных заведений, кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ, юнармейских отрядов, представителей промышленных предприятий из многих регионов страны.

Особенное значение этого события подчеркнул полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, который обратился к участникам с приветственным словом.

"Сегодня Россия вновь на переднем крае борьбы с нацизмом. И как много лет назад по зову сердца внуки и правнуки победителей взяли в руки оружие. Встали на защиту Отечества, мужественно отстаивая свободу и независимость нашей Родины. Граждане нашей многонациональной страны объединились ради Победы, оказывая помощь и поддержку бойцам СВО. Сегодняшний Парад Памяти – это связь с победителями в Великой Отечественной войне. Это также и одно из ключевых мероприятий по сохранению исторической памяти. Парад демонстрирует решимость и единство народов России. Важно, чтобы на этих нерушимых ценностях воспитывались наши дети", - заявил Игорь Комаров.

Тема Парада Памяти 2024 года "Наша семья – наша Победа!". Она выбрана в связи с проведением Года семьи в России. И каждому участнику есть кем гордиться.

"У меня отец военный – служил в ВМФ, я всегда брал с него пример. С детства хотел поступить в кадетскую школу. В будущем я себя вижу военно-морским офицером, в штабе не сидеть, хочу служить на корабле, в моря ходить, защищать нашу Родину", - поделился ученик 11-го класса Нижегородской кадетской школы Андрей Сойнов, который уже три года подряд принимает участие в Параде.

Представлять Нижегородскую область на Параде Памяти выбирают лучших в учебе, строевой подготовке, активистов общественной деятельности. Кадеты готовятся к параду с самого начала учебного года.

"Проходит специальный отбор. На протяжении всего обучения кадет готовится к этому мероприятию. В сентябре-октябре у нас прошло уже, наверное, 12 тренировок к этому Параду. Я иду в знаменной группе – знаменосец. Этот Парад хочу посвятить своему прадеду – Абрамову Ивану Афанасьевичу. Он с начала Великой Отечественной войны ушел на фронт, прошел всю войну, был связистом, получил три ранения", - рассказал ученик 11-го класса Нижегородской кадетской школы Павел Весницкий.

Кроме основной начальной военной подготовки и тренировок, для кадетов проходят тематические классные часы, посвященные Великой Отечественной войне. Также для ребят проводят Уроки мужества бывшие выпускники школы – участники СВО.

"У нас проходят встречи с нашими выпускниками, которые являются участниками СВО. Многие из них награждены орденами и медалями. Есть полные кавалеры орденов Славы. Эту награду заслуживают рядовые военнослужащие, непосредственно участвующие в боевых действиях. Мы ими очень гордимся. Они передают большой опыт, рассказывают детям, как необходимо себя вести, как готовиться к Параду и к будущей службе. Это очень важно для военно-патриотического воспитания наших кадет. Безусловно, они понимают большую значимость этого Парада, потому что этим мы показываем наш непобедимый российский дух", - отметил заместитель директора по военно-патриотическому воспитанию Нижегородской кадетской школы, майор запаса Сергей Рычагов.

Поддержку в организации поездки на Парад Памяти в Самару нижегородским кадетам каждый год оказывают региональное отделение партии "Единая Россия" и министерство образования и науки Нижегородской области.

"Это замечательная традиция. Каждый год Парад Памяти объединяет тысячи человек. Мы много говорим о сохранении исторической памяти. Это мероприятие и есть тот самый посыл, смысл, который мы пытаемся донести. Участвуя в таких мероприятиях, как Парад Памяти, эти ребята с самого детства понимают, насколько тяжело нашей стране давалась и дается сегодня независимость, свобода, суверенность и уверенность в завтрашнем дне. Эти ребята и есть – будущее России, ее гордость, ее молодость, ее надежда!" - сказал депутат Госдумы РФ, региональный

координатор партийного проекта "Историческая память" Вадим Булавинов.

В этом году Парад Памяти прошел уже в 14 раз. В Параде приняли участие более 7,5 тысяч человек. Прохождение парадных расчетов сопровождал Центральный военный оркестр Минобороны РФ – впервые после парада 1941-го. Также по площади Куйбышева проехала техника времен Великой Отечественной войны.

Кроме того, в рамках поездки в Самару нижегородские кадеты посетили выставку "Сила V правде: гордость и Победа", инициированную Минобороны и партией "Единая Россия". Ребята смогли увидеть трофейную технику, захваченную российскими военнослужащими в ходе выполнения задач специальной военной операции.

Напомним, "Парад Памяти" – масштабный патриотический проект проходит 7 ноября с 2011 года. Он посвящен легендарному параду в Куйбышеве (Самаре), который состоялся осенью в первый год Великой Отечественной войны. 7 ноября 1941 года в трех городах – Москве, Куйбышеве и Воронеже – прошли военные парады, призванные в первые тяжелые месяцы войны показать боевой дух, единство и мужество советского народа, нашей армии, продемонстрировать миру готовность сражаться с фашизмом до Победы. Парад в Куйбышеве по численности участников и военной техники тогда был самым масштабным. С парада бойцы отправлялись на фронт.

Проект "Парад Памяти" реализуется при поддержке регионального отделения "Единой России" и правительства Самарской области.

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