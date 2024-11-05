Концерты и творческие встречи Школы-фестиваля Леонида Лундстрема в Нижнем Новгороде посетило более 1200 человек Культура и отдых

Фото: АНО "Творческая мастерская Леонида Лундстрема"

Более 1200 жителей Нижнего Новгорода побывало на бесплатных концертах и творческих встречах Школы-фестиваля Леонида Лундстрема – образовательной и просветительской программы, которая проходила в столице Приволжья с 27 октября по 1 ноября. За шесть дней проекта в городе состоялось четыре концерта, две творческие встречи и кинопоказ.

Так, в рамках проекта состоялись встречи с Захаром Прилепиным и Даниилом Крапчуновым, а после показа фильма "Праздник", в котором снимались жители Донбасса, прошла встреча с творческой группой кинокартины.

Концертная программа школы-фестиваля включала выступления Оркестра камерной музыки Леонида Лундстрема, ансамбля солистов Лундстрем-трио, сольный концерт пианистки Варвары Мягковой, а также выступление дуэта Марии Воскресенской и Петра Лундстрема.

"Проект состоялся и действительно прошел с большим успехом! Город – нет слов, площадки – потрясающие, но самое главное – замечательные люди и крайне талантливые дети!", – отметил Петр Лундстрем.

Параллельно с фестивальной программой проекта на базе Детской школы искусств им. Д.Д. Шостаковича каждый день проходили открытые мастер-классы известных музыкантов по направлениям: фортепиано, скрипка, альт и виолончель. В мастер-классах приняли участие более 40 молодых талантливых музыкантов в возрасте от 12 и до 25 лет из Нижнего Новгорода и Нижегородской области, а также из Белгородской области, Воронежа, Владимира, Самары, Москвы и Луганска.

Завершился проект концертом участников, на котором 30 молодых музыкантов получили возможность выступить перед публикой и поделиться опытом, приобретенным во время пятидневного марафона мастер-классов.

Проект был реализован при поддержке правительства Нижегородской области.