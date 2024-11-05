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Политика

Форум "ГосСтарт" собрал в Нижнем Новгороде участников из 78 регионов России

08 ноября 2024 08:16  [37] Политика

Фото: Росмолодёжь

В Нижнем Новгороде проходит Всероссийский форум молодых государственных и муниципальных служащих "ГосСтарт" платформы "Росмолодёжь.События". Мероприятие, организованное при поддержке КУПНО, собрало 300 участников из 78 регионов страны.

Руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров отметил, что форум "ГосСтарт" - это уникальная площадка, где молодые госслужащие могут обменяться опытом, узнать о лучших практиках и вместе выработать новые идеи для эффективного управления в стране.

"Мы создадим все условия для профессионального роста, которые помогут каждому участнику вдохновиться и стать настоящим лидером в своей области!" - сказал он.

В торжественном открытии форума приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, депутаты Госдумы РФ Роман Любарский и Артём Кавинов, а также главы профильных министерств региона, руководители организаций, представители Заксобрания и Гордумы.

Егор Поляков указал, что на госслужбе очень нужны молодые и амбициозные профессионалы, которые смогут получить прекрасный опыт в самых разных отраслях, наработать множество профессиональных коммуникаций, ознакомиться с лучшими практиками госсектора.

"Приятно отметить, что "ГосСтарт" возник когда-то именно в Нижегородской области и расширился до федерального проекта. И теперь придаёт новый импульс развития системе госуправления, помогает молодым государственным и муниципальным служащим в масштабе всей России реализовать свои возможности, объединяться на благо родной страны", - сказал заместитель губернатора.

В программе форума запланированы встречи с общественными деятелями, лекции, мастер-классы с участием действующих политиков и работа в командах над формированием положительного имиджа госслужащего. В этом году впервые запланирована отдельная программа для 30 наставников "Движения первых", которым предстоит формировать интерес к госслужбе уже со школьной скамьи.

Организаторы форума отметили, что сейчас в России формируется новое поколение инициативных государственных и муниципальных служащих. Президент России сформулировал ключевой принцип госслужбы — служение людям и своей стране. Эта амбициозная и перспективная цель вдохновляет молодых людей на то, чтобы становиться частью происходящих изменений, проводить решения в жизнь, участвовать в преображении своих регионов и городов.

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Теги:
госслужба Молодежь Форум
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