Проект областного бюджета-2025 поддержали восемь комитетов Заксобрания Экономика

7 ноября состоялось совместное заседание 8 из 9 комитетов Законодательного собрания Нижегородской области: по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма; по социальным вопросам; по вопросам госвласти области, МСУ и регламенту; по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям; по ЖКХ и ТЭК; по транспорту и дорожному хозяйству; по АПК и развитию сельских территорий; по экологии и природным ресурсам. В заседании принял участие председатель ЗСНО Евгений Люлин.

Депутаты обсудили проект закона "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов". Евгений Люлин отметил, что, бюджет традиционно социально направленный.

"Нижегородская область выполняет все необходимые социальные обязательства перед гражданами, обеспечит развитие экономики, реализацию инфраструктурных проектов. Обязательно будем закладывать средства на софинансирование нацпроектов и решение задач, поставленных президентом России", - подчеркнул спикер ЗСНО.

Доходы областного бюджета на 2025 год сформированы в объёме 329,5 млрд рублей (104,3% к первоначальному бюджету 2024 года), на 2026 год – 343,3 млрд рублей, на 2027 год – 367,7 млрд рублей.

Расходы областного бюджета на 2025 год спрогнозированы в объёме 356,6 млрд рублей (107,9% к первоначальному бюджету 2024 года), на 2026 год – 343,3 млрд рублей, на 2027 год – 367,7 млрд рублей.

Областной бюджет на 2025 год сформирован с дефицитом 27 млрд рублей. В том числе, за счёт направления на расходы остатков средств бюджета на начало 2025 года в сумме 8 млрд рублей, инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета в сумме 1 млрд 236,5 млн рублей.

Планируется, что на 2026 и 2027 годы бюджет будет сформирован без дефицита.

Формирование расходов областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026-2027 гг. осуществлялось в программном формате на основе 34 государственных программ Нижегородской области. В рамках 11 государственных программ предусмотрено финансирование объектов капитального характера, включенных в Адресную инвестпрограмму Нижегородской области на 2025-2027 годы.

"Параметры бюджета-2025 выше первоначальных доходов и расходов бюджета текущего года. Уже сейчас фиксируем рост по многим ключевым госпрограммам. При этом большая часть федеральных средств для реализации новых нацпроектов и иных масштабных задач, которые ставит президент России Владимир Путин, будет распределена все-таки ко второму чтению проекта бюджета РФ. После этого подготовим поправки в бюджет области", - отметила министр финансов региона Ольга Сулима.

В рамках заседания депутаты задавали вопросы и высказывали предложения. В итоге комитеты регионального парламента рекомендовали проект закона о бюджете к принятию в первом чтении. Все мнения будут переданы на рассмотрение профильного комитета по бюджету и налогам, заседание которого будет проходить отдельно.

"Традиционно самые жаркие дискуссии и наибольшее количество поправок парламентариев касаются уже второго чтения бюджета, когда мы рассматриваем не общие параметры, а конкретные направления финансирования и статьи расходов. Будем и дальше вместе с правительством области работать над проектом областного бюджета-2025", - подвёл итоги совместного заседания комитетов Евгений Люлин.