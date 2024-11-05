Улицу Ильинскую перекроют для ремонта трамвайных путей в ноябре
Планы модернизации трамвайного движения в Нижнем Новгороде
Поезд Деда Мороза посетит Нижний Новгород 29 декабря
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
08 ноября 2024 09:45  [109] Проект областного бюджета-2025 поддержали восемь комитетов Заксобрания
07 ноября 2024 18:19  [284] "Единая Россия" внесла поправки ко второму чтению бюджета
07 ноября 2024 15:09  [344] Росатом увеличит свою цифровую команду на 30 тысяч человек
07 ноября 2024 14:22  [324] Бизнесу в России могут увеличить финансирование налогового вычета за инвестиции
07 ноября 2024 13:52  [322] Участниками программы долгосрочных сбережений уже стали 2 млн россиян
07 ноября 2024 11:07  [334] ВРП Нижегородской области за 9 месяцев 2024 года вырос на 3,5%
07 ноября 2024 10:06  [359] Россиян призывают активнее получать налоговые вычеты
06 ноября 2024 18:43  [451] Антон Силуанов рассказал о темпах роста российской экономики
06 ноября 2024 15:53  [462] Ключевая ставка с высокой вероятностью может быть повышена в декабре 
06 ноября 2024 09:12  [429] Возможность появления в России купюры в 10 тысяч рублей оценили в Госдуме
Экономика

Проект областного бюджета-2025 поддержали восемь комитетов Заксобрания

08 ноября 2024 09:45  [109] Экономика

7 ноября состоялось совместное заседание 8 из 9 комитетов Законодательного собрания Нижегородской области: по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма; по социальным вопросам; по вопросам госвласти области, МСУ и регламенту; по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям; по ЖКХ и ТЭК; по транспорту и дорожному хозяйству; по АПК и развитию сельских территорий; по экологии и природным ресурсам. В заседании принял участие председатель ЗСНО Евгений Люлин.

Депутаты обсудили проект закона "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов". Евгений Люлин отметил, что, бюджет традиционно социально направленный.

"Нижегородская область выполняет все необходимые социальные обязательства перед гражданами, обеспечит развитие экономики, реализацию инфраструктурных проектов. Обязательно будем закладывать средства на софинансирование нацпроектов и решение задач, поставленных президентом России", - подчеркнул спикер ЗСНО.

Доходы областного бюджета на 2025 год сформированы в объёме 329,5 млрд рублей (104,3% к первоначальному бюджету 2024 года), на 2026 год – 343,3 млрд рублей, на 2027 год – 367,7 млрд рублей.

Расходы областного бюджета на 2025 год спрогнозированы в объёме 356,6 млрд рублей (107,9% к первоначальному бюджету 2024 года), на 2026 год – 343,3 млрд рублей, на 2027 год – 367,7 млрд рублей.

Областной бюджет на 2025 год сформирован с дефицитом 27 млрд рублей. В том числе, за счёт направления на расходы остатков средств бюджета на начало 2025 года в сумме 8 млрд рублей, инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета в сумме 1 млрд 236,5 млн рублей.

Планируется, что на 2026 и 2027 годы бюджет будет сформирован без дефицита.

Формирование расходов областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026-2027 гг. осуществлялось в программном формате на основе 34 государственных программ Нижегородской области. В рамках 11 государственных программ предусмотрено финансирование объектов капитального характера, включенных в Адресную инвестпрограмму Нижегородской области на 2025-2027 годы.

"Параметры бюджета-2025 выше первоначальных доходов и расходов бюджета текущего года. Уже сейчас фиксируем рост по многим ключевым госпрограммам. При этом большая часть федеральных средств для реализации новых нацпроектов и иных масштабных задач, которые ставит президент России Владимир Путин, будет распределена все-таки ко второму чтению проекта бюджета РФ. После этого подготовим поправки в бюджет области", - отметила министр финансов региона Ольга Сулима.

В рамках заседания депутаты задавали вопросы и высказывали предложения. В итоге комитеты регионального парламента рекомендовали проект закона о бюджете к принятию в первом чтении. Все мнения будут переданы на рассмотрение профильного комитета по бюджету и налогам, заседание которого будет проходить отдельно.

"Традиционно самые жаркие дискуссии и наибольшее количество поправок парламентариев касаются уже второго чтения бюджета, когда мы рассматриваем не общие параметры, а конкретные направления финансирования и статьи расходов. Будем и дальше вместе с правительством области работать над проектом областного бюджета-2025", - подвёл итоги совместного заседания комитетов Евгений Люлин.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет Законодательное собрание
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph