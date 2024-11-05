Александр Новак: "Российская экономика по итогам года вырастет на 3,9%" Экономика

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что по итогам 2024 года рост экономики может составить 3,9%.

По информации ТАСС, в ходе выступления на пленарном заседании Русского экономического форума вице-премьер отметил темпы роста российской экономики.

"К 2027 году, если брать по отношению к 2024 году, с учетом 2024 года, мы должны выйти где-то на 13%", - добавил Александр Новак.

Ранее Антон Силуанов рассказал о темпах роста российской экономики.

Напомним также, что экономика Нижегородской области выросла на 4,5% в 2024 году.