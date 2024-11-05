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Общество

Новая единая форма появилась у работников нижегородской скорой помощи

08 ноября 2024 13:39  [92] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новую форменную одежду выдали работникам нижегородской службы скорой медицинской помощи - это около 3 тысяч комплектов зимней и летней спецодежды, которая оформлена в едином стиле для всех выездных бригад Нижегородской области.

По данным регионального Минздрава, обновлением форменной одежды занимался Нижегородский территориальный центр медицины катастроф. Варианты дизайна были утверждены на заседаниях специально созданной рабочей группы. Все предметы одежды выполнены из отечественных тканей российским производителем.

Министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова отметила, что новая форма приспособлена к различным погодным условиям, а также к работе как в светлое, так и в темное время суток. 

Комплект одежды для каждого сотрудника выездной службы скорой медицинской помощи включает летний костюм - куртку и брюки, а также зимний костюм, который состоит из утеплённой куртки и утеплённых брюк. Кроме того, в комплекты входят рубашки из смесовой ткани с короткими рукавами, зимняя шапка и летняя бейсболка.

Зимние брюки и куртки сшиты из легкой износостойкой ткани с водоотталкивающими свойствами. На куртках и рубашках на спине имеется термопечать: "Скорая помощь Нижегородская область", на левом рукаве такой же шеврон, а на груди – шевроны с должностью и фамилией сотрудника. Кроме того, вся спецодежда снабжена световозвращающими элементами.

Министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова отметила, что новая форма приспособлена к различным погодным условиям, а также к работе как в светлое, так и в темное время суток.  Новая форма уже прошла испытания на XVI Саммите глав государств БРИКС, который прошел в Казани в конце октября.

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Теги:
Медицина и здоровье Минздрав
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