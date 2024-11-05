Движение у Дворца спорта на проспекте Гагарина закроют 9 и 11 ноября Общество

В Нижнем Новгороде в ближайшие дни перекроют движение транспорта возле Дворца спорта в Советском районе. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Ограничения будут действовать по периметру Дворца спорта "Нагорный" (пр. Гагарина, 29) в субботу, 9 ноября, практически весь день - с 7:00 до 21:00.

В понедельник, 11 ноября, участок дороги перекроют с 7:00 до 22:00.

Согласно информации, ограничения связаны связаны с проведением домашних хоккейных матчей: "Торпедо" на льду "Нагорного" сразится с уфимским "Салаватом Юлаевым" и с "Сочи".

На подъездах к зонам ограничений будут установлены соответствующие дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, добавили в городском департаменте транспорта.

В зоне ограничений также будет действовать запрет на парковку, а оставленные автомобили будут перемещаться.