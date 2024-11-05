Работу Нижегородского регионального совета сторонников "Единой России" высоко оценили на федеральном уровне Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

Институт сторонников принципиально важен для партии, подчеркнул врио секретаря Генсовета "Единой России" Владимир Якушев на пленарном заседании семинара.

"Сегодня согласно Уставу партии все, кто хотят вступить в "Единую Россию", должны пройти через институт сторонников. Поэтому здесь находятся люди,

разделяющие наши позиции. Мы поставили задачу сделать перезагрузку. Чтобы вы понимали, какие задачи стоят, что необходимо делать "на земле", - сказал он.

Врио секретаря Генсовета обозначил ключевые задачи института сторонников "Единой России". Помимо электоральной работы, это поддержка участников СВО и членов их семей. В том числе – на законодательном уровне.

"Единая Россия" – самая многочисленная фракция в Госдуме. Во всем, что касается вопросов СВО, она выступает инициатором. Главное – когда инициативы идут "с земли", в том числе, от сторонников, – поддержать, провести законопроект, чтобы решения превратились в нормы обязательного действия", - подчеркнул Владимир Якушев.

Владимир Якушев отметил также, что "Единая Россия" будет максимально поддерживать интерес некоммерческих организаций к институту сторонников и к партии. В том числе, через развитие Центра поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ) при Центральном совете сторонников и помощь в участии в грантовых проектах.

При подведении итогов работы за текущий год Нижегородский региональный совет сторонников партии занял лидирующие позиции. Высоко была отмечена совместная деятельность нижегородских сторонников с некоммерческими организациями, качественное проведение мероприятий, информационная работа.

"Очень приятно, что наша работа высоко оценена на федеральном уровне. Это общая заслуга и системная работа как совета сторонников и исполкома, так и коллег из местных отделений, и партнеров – НКО, активистов, которые всегда поддерживают наши мероприятия, участвуют в реализации наших проектов и акций. Хочется выразить слова благодарности всем! - отметил сопредседатель регионального совета сторонников партии, художественный руководитель и главный дирижер Нижегородского губернского оркестра Евгений Петров. - Совет сторонников работает по многим направлениям.

Конечно, в числе первостепенных задач остается всесторонняя поддержка участников СВО, развитие социально ориентированных проектов, ЦПГИ, расширение сотрудничества с некоммерческими организациями. На достигнутом уровне мы не останавливаемся. У нас далеко идущие планы по развитию системы сторонников и привлечению в нашу команду еще больше единомышленников и соратников".

В рамках работы семинара врио секретаря Генсовета поддержал ряд инициатив сторонников партии. В частности, предложение по обучению сельских учителей физкультуры и оснащению ФАПов специальным оборудованием для спортивной реабилитации участников СВО непосредственно на местах. Также он поддержал инициативы по развитию школьного курса "Основы безопасности и защита Родины".

Участники семинара затронули тему сокращения периода нахождения в сторонниках "Единой России" для получения членства в партии. Сейчас он составляет полгода и других критериев отбора нет.

"Должен быть чек-лист или стандарт. Не должно быть так, что человек заявление написал, шесть месяцев пробыл сторонником и потом просто получил право вступить в партию", - подчеркнул Владимир Якушев.

Кроме того, в Москве состоялся обучающий семинар для участников Всероссийского конкурса гражданских инициатив 2024 года, организованного сторонниками партии. Проект активистки местного отделения партии Шарагского округа Анны Коротких "Звезда Воинов: Памятник героям СВО" вышел в полуфинал конкурса в номинации "Лучшая идея". Всего в конкурсе приняли участие более 400 тысяч человек со всей России. 27 полуфиналистов выбраны путем народного голосования.

Нижегородская область стала одним из лидеров по количеству поданных заявок, от региона на конкурс отправлено 238 инициатив. 184 заявки прошли модерацию и участвовали в голосовании, за нижегородские проекты проголосовали более 11 тысяч человек.