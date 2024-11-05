МВД может заняться "укреплением традиционных ценностей" в России Общество

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Полиция в России может начать следить за укреплением и сохранением традиционных духовно-нравственных ценностей в стране. Как сообщает телеканал "360", информация об этом размещена в проекте изменений в положение о МВД.

В пояснительной записке к документу говорится, что задачей Министерства внутренних дел может стать "осуществление деятельности, направленной на укрепление и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей в России".

Отмечается, что проект предусматривает поправки в пункт 2 Положения о Министерстве внутренних дел РФ, утверждённое Указом Президента РФ от 21 декабря 2016 г. № 699 - а именно, внесение в пункт "Основные задачи МВД" соответствующего дополнительного подпункта.

В настоящее время документ проходит этапы общественных обсуждений текста проекта и независимой антикоррупционной экспертизы.