МВД может заняться "укреплением традиционных ценностей" в России

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Полиция в России может начать следить за укреплением и сохранением традиционных духовно-нравственных ценностей в стране. Как сообщает телеканал "360", информация об этом размещена в проекте изменений в положение о МВД.
В пояснительной записке к документу говорится, что задачей Министерства внутренних дел может стать "осуществление деятельности, направленной на укрепление и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей в России".
Отмечается, что проект предусматривает поправки в пункт 2 Положения о Министерстве внутренних дел РФ, утверждённое Указом Президента РФ от 21 декабря 2016 г. № 699 - а именно, внесение в пункт "Основные задачи МВД" соответствующего дополнительного подпункта.
В настоящее время документ проходит этапы общественных обсуждений текста проекта и независимой антикоррупционной экспертизы.
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