"Единая Россия" встретилась с активом первичных отделений со всей Нижегородской области Политика

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

В Нижегородской области завершились Форумы первичных отделений "Единой России". Они проходили по зональному принципу – в Арзамасе, Дзержинске, Княгинино, Семенове, Нижнем Новгороде – и объединили активистов со всего региона.

Этот год "Единой Россией" объявлен Годом первичных отделений. Главная цель форумов – обсудить важные вопросы, связанные с развитием института первичных отделений, показать многообразие инициатив и практик активистов, обменяться мнением и опытом, чтобы взять удачные идеи на вооружение и внедрить в дальнейшую работу на территориях.

"Сегодня работа с первичными отделениями – одно из важнейших наших направлений, поэтому мы решили встретиться с большинством их секретарей в регионе. Для нас ключевой документ – народная программа "Единой России". И первичные отделения как раз агрегируют предложения, которые поступают от людей, а также осуществляют контроль за ее реализацией на конкретных территориях. Ежегодно "Единой России" совместной с правительством удается обеспечить все направления народной программы финансированием в бюджете. Совместно с коллегами мы уже приняли в первом чтении проект федерального бюджета на 2025-2027 годы. Сейчас ведем работу над поправками. Обсуждаем с первичками и еще одну важную тему – впереди у нас серьезный избирательный цикл: много муниципальных кампаний, в следующем году нам предстоят выборы депутатов городской Думы, а в 2026 году – Законодательного собрания и Госдумы. И, конечно, к этому времени должны быть подготовлены все партийные институты", - отметил депутат Госдумы РФ, руководитель Приволжского межрегионального координационного совета "Единой России" Роман Любарский.

Сейчас в Нижегородской области действует более 2 200 первичек. Они являются важнейшим звеном в партийной структуре.

"Первички объединяют партийцев непосредственно на местах в пределах небольшой деревни или села, городского квартала или микрорайона. И именно их секретари, как никто другой находятся в непосредственном контакте с людьми, знают местные проблемы и специфику работы. Первичные отделения – это, прежде всего, работа на местах, общение с людьми, сбор наказов и решение насущных проблем для улучшения жизни на своей территории. И уже эта очень важная работа перерастает в системный подход партии и ее большие инициативы", - подчеркнул первый заместитель руководителя регионального исполнительного комитета "Единой России" Дмитрий Филипенко.

В рамках форума секретари первичных отделений из разных округов поделились своими лучшими практиками, рассказали об опыте сотрудничества с различными организациями и органами власти в решении проблем и реализации социальных проектов. Первичные отделения участвуют во всех партийных процессах – в реализации партпроектов, мониторинге исполнения народной программы, социальных и благотворительных акциях, активно работают с молодежью и старшим поколением, оказывают поддержку участникам СВО и их семьям.

"Во всех событиях, во всех мероприятиях члены нашей первички являются первыми. Мы проводим акции абсолютно разной направленности – "Чистое село", "Сирень Победы", "Георгиевская ленточка" и много других. Очень бережно относимся к сохранению культурного и исторического наследия – поддерживаем в порядке наши памятники, ремонтируем их. Реализуем у себя все партийные инициативы, помогают в этом наше

местное отделение и депутаты всех уровней. Например, недавно смогли закупить дому культуры сценические и фольклорные костюмы. Работы очень много – от мелкого благоустройства до помощи семьям наших бойцов. Члены нашей первички – это опора для односельчан – всегда готовы прийти на помощь, поддержать", - рассказала секретарь первичного отделения "Ушаковское" в Гагинском округе Елена Милова.

На данный момент на федеральном уровне уже создан Совет первичных отделений партии. В него вошли представители всех 89 регионов. По итогам форумов будет создан региональный Совет первичных отделений "Единой России". О работе в Совете, а также своим опытом поделился секретарь первичного отделения №52 по ул. Мира г. Арзамаса, член федерального Совета первичных отделений партии Денис Дятлов. Его первичка –

одна из самых молодых в Арзамасе. Сегодня в нее входит 11 человек, а также ее поддерживает большое число молодых активистов.

"Наша работа построена в тесном взаимодействии с различными общественными организациями и многими инициативными группами. Молодость, энергия, активность и инициативность людей, которые нас поддерживают, дает свой результат. Вектор нашей деятельности направлен на работу с молодежью и решение социальных вопросов. Мы участвуем во всех значимых проектах округа, поддерживаем важные события и

мероприятия, реализуем партийные акции. Также участвуем в различных грантовых конкурсах, благодаря которым воплощаем в жизнь много значимых инициатив на благо жителей нашего округа", - поделился Денис Дятлов.

В региональный совет первичных отделений войдут представители от каждого городского и муниципального округов области. Совет станет площадкой для более тесного взаимодействия и диалога активистов в реализации местных и региональных инициатив, повышения эффективности решения вопросов, активного участия жителей в партийной жизни.

Также участника Форумов рассказали о развитии систем здравоохранения и образования, жилищно-коммунального хозяйства в регионе. А депутат Законодательного собрания Нижегородской области, заместитель руководителя фракции "Единой России" в парламенте Владимир Беспалов поделился возможностями взаимодействия с депутатским корпусом.

В ходе мероприятий также прошло торжественное награждение секретарей первичных и местных отделений, чья активная работа и ответственное отношение к делу стали примером.