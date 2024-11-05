АПЗ приобрел инвалидную коляску для экс-сотрудника предприятия, получившего ранение в зоне СВО Общество

Председатель первичной профсоюзной организации АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина" Александр Тюрин передал инвалидную коляску бывшему работнику предприятия, получившему тяжелое ранение в зоне СВО.

Несколько месяцев назад Олег обратился к коллегам с просьбой помочь ему в приобретении инвалидного кресла. Молодой человек ушел в зону СВО добровольцем год назад. В одном из боев его ранили, пришлось ампутировать обе ноги. Парень уже прошел несколько курсов реабилитации, сейчас находится в военном госпитале, где ему изготовят протезы. За счет средств профсоюза АПЗ молодому человеку приобрели кресло с электронным управлением, чтобы он мог передвигаться самостоятельно.

Поездка в госпиталь состоялась 2 ноября, а 30 октября Олегу исполнилось 25 лет. К дню рождения от арзамасских приборостроителей Александр Тюрин передал ему корпоративные подарки, и различные угощения: пирожки заводского комбината питания, торты, чай и кофе.

"Мы не могли остаться в стороне, потому что своих никогда не бросаем, – прокомментировал Александр Тюрин. – Мы не раз оказывали помощь нашим землякам, которые находятся в зоне СВО. После обращения Олега обменялись контактами, постоянно находились на связи. Модель коляски он выбрал сам, она легкая и маневренная. Парень он общительный, не унывает и в будущем хочет снова вернуться в ряды приборостроителей".

Текст: Наталья Глазунова. Фото: Артур Баранов