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Общество

АПЗ приобрел инвалидную коляску для экс-сотрудника предприятия, получившего ранение в зоне СВО

08 ноября 2024 17:29  [41] Общество

Председатель первичной профсоюзной организации АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина" Александр Тюрин передал инвалидную коляску бывшему работнику предприятия, получившему тяжелое ранение в зоне СВО. 

Несколько месяцев назад Олег обратился к коллегам с просьбой помочь ему в приобретении инвалидного кресла. Молодой человек ушел в зону СВО добровольцем год назад. В одном из боев его ранили, пришлось ампутировать обе ноги. Парень уже прошел несколько курсов реабилитации, сейчас находится в военном госпитале, где ему изготовят протезы. За счет средств профсоюза АПЗ молодому человеку приобрели кресло с электронным управлением, чтобы он мог передвигаться самостоятельно. 

Поездка в госпиталь состоялась 2 ноября, а 30 октября Олегу исполнилось 25 лет. К дню рождения от арзамасских приборостроителей Александр Тюрин передал ему корпоративные подарки, и различные угощения: пирожки заводского комбината питания, торты, чай и кофе.

"Мы не могли остаться в стороне, потому что своих никогда не бросаем, – прокомментировал Александр Тюрин. – Мы не раз оказывали помощь нашим землякам, которые находятся в зоне СВО. После обращения Олега обменялись контактами, постоянно находились на связи. Модель коляски он выбрал сам, она легкая и маневренная. Парень он общительный, не унывает и в будущем хочет снова вернуться в ряды приборостроителей". 

Текст: Наталья Глазунова. Фото: Артур Баранов

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Теги:
АПЗ
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