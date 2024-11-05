Новое оборудование отечественного производства поступило на АПЗ Бизнес

В цех №65 АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина" поступили два проволочно-вырезных электроэрозионных станка отечественного производства.

Новое оборудование закуплено в связи с увеличением объемов выпуска деталей сложной формы. Пусконаладку провел специалист завода-изготовителя.

"Ранее у нас было подобные станки, – прокомментировал заместитель начальника цеха №65 по подготовке производства Владимир Ермохин. – Принцип работы электроэрозионного оборудования одинаковый: обработка детали идет по заданной программе проволочным электродом-инструментом. Один из новых станков предназначен для изготовления изделий малых размеров, другой – габаритных. Изменилась операционная система: появились параметры и возможности, которые позволяют обрабатывать материал высокой плотности. Кроме того, есть функция резания под углом".

Сейчас полным ходом идет процесс освоения нового оборудования: отработка режимов резания различных материалов, изготовление деталей несложной конфигурации. Помогают инструментальщикам коллеги из цеха №56, у которых большой опыт работы на подобных станках.

Текст: Наталья Глазунова. Фото: Александр Барыкин