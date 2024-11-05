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Бизнес

Нижегородский бизнес за 9 месяцев увеличил объем кредитования под зонтичные поручительства на 12%

08 ноября 2024 18:15  [92] Бизнес

Представители малого и среднего бизнеса Нижегородской области за 9 месяцев 2024 года увеличили сумму привлеченных кредитов с использованием зонтичных поручительств на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает Корпорация МСП.

Механизм зонтичных поручительств был запущен по поручению президента РФ Владимира Путина в 2021 году. Он реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Поручительства обеспечивают до 50% от суммы кредита и могут достигать 1 млрд рублей при сроке кредитования до 15 лет.

В январе-сентябре 2024 года представители нижегородского бизнеса привлекли под зонтичные поручительства 7,09 млрд рублей. При этом число получателей господдержки в Нижегородской области выросло в 2,5 раза – до 642.

В целом в стране за 9 месяцев 2024 года малый и средний бизнес привлек с использованием зонтичных поручительств кредиты на сумму свыше 338 млрд рублей. Это почти в два раза больше, чем было за девять месяцев прошлого года.

Лидером по приросту объемов кредитования под зонтичные поручительства стала сфера образования (увеличение на 342%, почти до 1 млрд рублей). Также высокий рост — на 214% — отмечен в сфере информации и связи (до 13,5 млрд рублей), экологии (плюс 180%, до 1,7 млрд рублей) и в научно-технической деятельности (рост на 151%, почти до 13 млрд рублей).

"В числе сфер, лидирующих по приросту привлеченных под зонтичные поручительства средств, находится туризм. В этом году с использованием данного механизма уже получено 13,2 миллиарда рублей кредитных средств — вдвое больше, чем годом ранее. Наибольший рост зафиксирован в таком направлении, как прокат и реализация туринвентаря — в 2,8 раза, до 0,5 млрд рублей. Также заметно активнее стали привлекать финансирование МСП-турагентства, у которых объем полученных банковских средств вырос в 2,4 раза, до 0,84 миллиарда рублей. У ресторанов и кафе наблюдается прирост объемов кредитов более чем вдвое, до 5,6 миллиарда рублей", - рассказал заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак.

В целом, число МСП, воспользовавшихся зонтичными поручительствами, в этом году увеличилось почти в три раза.

"За январь-сентябрь оно достигло 30 тысяч, тогда как годом ранее аналогичный показатель составлял около 11 тысяч. Чаще всего привлеченные с помощью зонтичных поручительств финансы малый и средний бизнес направляет на пополнение оборотных средств — свыше 255 миллиардов рублей. Более 72,5 миллиарда рублей МСП взяли на инвестиционные цели, почти 6,6 миллиарда направили на развитие предпринимательской деятельности, еще около 4,6 миллиарда— на рефинансирование ранее взятых кредитов", - пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

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Теги:
бизнес МСП
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