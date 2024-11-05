Новая автоматизированная котельная запущена в работу в Арзамасе Общество

Фото: администрация Арзамаса

В Арзамасе начала работу новая автоматизированная котельная, которая обеспечивает теплом 15 тысяч человек в одном из крупнейших микрорайонов города – в микрорайоне № 9, а также часть микрорайонов №4 и №6. Об этом сообщает администрация Арзамаса.

"За четыре года реализации инвестпрограммы по строительству и модернизации системы теплоснабжения тепловая карта Арзамаса кардинально поменялась. Заменена половина городских источников тепла, почти вдвое сократилось количество порывов и аварий, возведено восемь новых котельных без учета новых и реконструированных центральных тепловых пунктов. На сегодняшний день это самая важная работа для администрации округа", - отметил глава Арзамаса Александр Щелоков.

В 2024 году также была произведена реконструкция котельной №1, которая взяла на себя нагрузку старой первой газовой котельной в Арзамасе, работающей с 1963 года. Кроме того, в ближайшее время запланировано переключение потребителей котельной ООО "Рикор Энерго" на новый источник теплоснабжения - почти завершено строительство автоматизированной каркасной котельной на улице Победы.

Возведение новых объектов теплоснабжения и модернизация действующих котельных и центральных тепловых пунктов проводятся в рамках инвестиционной программы, которую реализует ООО "Объединенная ресурсоснабжающая компания". Концессионное соглашение с компанией было заключено в 2019 году сроком на 35 лет. Объем финансирования составляет 1 554 млн рублей. Реконструкцию и модернизацию всех источников тепловой энергии в Арзамасе планируется завершить к 2030 году.

Ранее сообщалось, что архитектурную подсветку установили на 14 исторических зданиях в Арзамасе.