Ярмарки "Покупайте нижегородское" в ноябре
Улицу Ильинскую перекроют для ремонта трамвайных путей в ноябре
Поезд Деда Мороза посетит Нижний Новгород 29 декабря
Центр репродуктивного здоровья создадут на базе больницы №3
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 ноября 2024 18:55  [60] Новая автоматизированная котельная запущена в работу в Арзамасе
08 ноября 2024 18:43  [84] Лучшие работники, предприятия и муниципалитеты получили награды за развитие АПК Нижегородской области
08 ноября 2024 18:32  [82] Дзержинское предприятие оштрафовали за загрязнение почвы
08 ноября 2024 17:29  [112] АПЗ приобрел инвалидную коляску для экс-сотрудника предприятия, получившего ранение в зоне СВО
08 ноября 2024 16:43  [150] Ученые ННГУ начали экомониторинг состояния нижегородских рек
08 ноября 2024 16:10  [189] Схема движения транспорта изменится на перекрестке проспектов Ленина и Кирова 
08 ноября 2024 15:15  [166] МВД может заняться "укреплением традиционных ценностей" в России
08 ноября 2024 15:02  [172] Егор Бероев встретился с молодыми госслужащими в Нижнем Новгороде
08 ноября 2024 14:13  [164] Работу Нижегородского регионального совета сторонников "Единой России" высоко оценили на федеральном уровне
08 ноября 2024 14:07  [265] Улицы Канавинскую и Даля в Нижнем Новгороде перекроют 9 ноября для съёмок фильма
Общество

Новая автоматизированная котельная запущена в работу в Арзамасе

08 ноября 2024 18:55  [60] Общество

Фото: администрация Арзамаса

В Арзамасе начала работу новая автоматизированная котельная, которая обеспечивает теплом 15 тысяч человек в одном из крупнейших микрорайонов города – в микрорайоне № 9, а также часть микрорайонов №4 и №6. Об этом сообщает администрация Арзамаса.

"За четыре года реализации инвестпрограммы по строительству и модернизации системы теплоснабжения тепловая карта Арзамаса кардинально поменялась. Заменена половина городских источников тепла, почти вдвое сократилось количество порывов и аварий, возведено восемь новых котельных без учета новых и реконструированных центральных тепловых пунктов. На сегодняшний день это самая важная работа для администрации округа", - отметил глава Арзамаса Александр Щелоков.

В 2024 году также была произведена реконструкция котельной №1, которая взяла на себя нагрузку старой первой газовой котельной в Арзамасе, работающей с 1963 года. Кроме того, в ближайшее время запланировано переключение потребителей котельной ООО "Рикор Энерго" на новый источник теплоснабжения - почти завершено строительство автоматизированной каркасной котельной на улице Победы.

Возведение новых объектов теплоснабжения и модернизация действующих котельных и центральных тепловых пунктов проводятся в рамках инвестиционной программы, которую реализует ООО "Объединенная ресурсоснабжающая компания". Концессионное соглашение с компанией было заключено в 2019 году сроком на 35 лет. Объем финансирования составляет 1 554 млн рублей. Реконструкцию и модернизацию всех источников тепловой энергии в Арзамасе планируется завершить к 2030 году.

Ранее сообщалось, что архитектурную подсветку установили на 14 исторических зданиях в Арзамасе.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арзамас ЖКХ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph