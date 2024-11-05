Более 9 тыс. водителей с признаками опьянения привлечены к ответственности в Нижегородской области Происшествия

Стали известны статистические данные нетрезвого вождения в Нижегородской области.

По данным, предоставленным Госавтоинспекцией Нижегородской области, с начала текущего года привлечены к ответственности 9323 водителя за управление автомобилем с признаками опьянения:

5987 с установленным состоянием опьянения

3336 отказались от прохождения процедуры освидетельствования

1081 повторно сели за руль в нетрезвом виде, будучи лишёнными права управления, теперь им грозит уголовная ответственность.

"Не совершайте ошибок, не садитесь за руль в состоянии опьянения, берегите свою и чужие жизни", - говорится в обращении Госавтоинспекции Нижегородской области к водителям.