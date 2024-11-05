Более 9 тыс. водителей с признаками опьянения привлечены к ответственности в Нижегородской области

Стали известны статистические данные нетрезвого вождения в Нижегородской области.
По данным, предоставленным Госавтоинспекцией Нижегородской области, с начала текущего года привлечены к ответственности 9323 водителя за управление автомобилем с признаками опьянения:
5987 с установленным состоянием опьянения
3336 отказались от прохождения процедуры освидетельствования
1081 повторно сели за руль в нетрезвом виде, будучи лишёнными права управления, теперь им грозит уголовная ответственность.
"Не совершайте ошибок, не садитесь за руль в состоянии опьянения, берегите свою и чужие жизни", - говорится в обращении Госавтоинспекции Нижегородской области к водителям.
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