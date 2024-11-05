6 человек спасли на пожаре в Нижнем Новгороде Происшествия

Шесть человек спасены на пожаре в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщает ГУ МЧС России по региону, 8 ноября в восьмом часу вечера поступило сообщение о пожаре в доме на ул. Подворной.

Огнеборцы, прибывшие на место, эвакуировали 30 человек, в том числе 10 детей.

Были спасены 5 взрослых и 1 ребенок.

Возгорание имущества в квартире было ликвидировано на 10 кв. м.

В ликвидации пожара принимали участие 7 единиц техники и 26 специалистов.

В причинах случившегося будут разбираться дознаватели МЧС России.