6 человек спасли на пожаре в Нижнем Новгороде

Шесть человек спасены на пожаре в Канавинском районе Нижнего Новгорода.
Как сообщает ГУ МЧС России по региону, 8 ноября в восьмом часу вечера поступило сообщение о пожаре в доме на ул. Подворной.
Огнеборцы, прибывшие на место, эвакуировали 30 человек, в том числе 10 детей.
Были спасены 5 взрослых и 1 ребенок.
Возгорание имущества в квартире было ликвидировано на 10 кв. м.
В ликвидации пожара принимали участие 7 единиц техники и 26 специалистов.
В причинах случившегося будут разбираться дознаватели МЧС России.
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