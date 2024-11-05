Безвозмездную правовую консультацию для нижегородских льготников проведут 27 ноября Общество

Безвозмездную юридическую консультацию проведут для жителей Нижегородской области, относящихся к льготным категориям, 27 ноября.

Она пройдет в приемной граждан губернатора и правительства управления документационного обеспечения региона по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, прием будет вестись с 10:00 с участием представителей уполномоченных органов исполнительной власти и учреждений. Обратиться за помощью вправе пенсионеры и граждане, имеющие льготные категории.

Предварительная запись на консультацию осуществляется при личном обращении в приемную граждан (каб. 22) или по телефонам: (831) 419-75-83,430-96-39, 439-04-98 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00.

Запись прекращается за три рабочих дня до проведения консультации.

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