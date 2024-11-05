Нижегородские энергетики готовятся к работе в условиях непогоды Общество

Энергетики «Нижновэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды.

По прогнозам Гидрометцентра, 9 ноября в Нижегородской области ожидается усиление ветра до 17 м/с.

Энергетики филиала «Нижновэнерго» осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей.



К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 289 бригад «Нижновэнерго»: 928 специалистов и 400 единиц спецтехники.

Под особым контролем находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для подачи электроэнергии которым в случае необходимости подготовлены 239 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью около 6,7 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС России и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг метеообстановки.



Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Организовано круглосуточное дежурство операторов Временного информационного центра.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС России.