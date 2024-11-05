Нижегородские энергетики готовятся к работе в условиях непогоды

Энергетики «Нижновэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды.
По прогнозам Гидрометцентра, 9 ноября в Нижегородской области ожидается усиление ветра до 17 м/с.
Энергетики филиала «Нижновэнерго» осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей.
К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 289 бригад «Нижновэнерго»: 928 специалистов и 400 единиц спецтехники.
Под особым контролем находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для подачи электроэнергии которым в случае необходимости подготовлены 239 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью около 6,7 МВт.
В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС России и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг метеообстановки.
Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Организовано круглосуточное дежурство операторов Временного информационного центра.
Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС России.
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