Пытавшийся скрыться от нижегородской полиции водитель стал фигурантом уголовного дела Происшествия

Полицейскими в Дзержинске пресечены противоправные действия местного жителя.

Сотрудникам госавтоинспекции поступило сообщение, что в Дзержинске на ул.Урицкого водитель предположительно, находится в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем AUDI Q5 снес ограждение у дома и скрылся.

В ходе преследования автомобиль был остановлен сотрудником ГИБДД, который попытался открыть водительскую дверь, однако злоумышленник продолжил движение, спровоцировав падение инспектора. В результате чего провез сотрудника госавтоинспекции на автомобиле около 200 метров.

Автомобилист был задержан в соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 года N 3-ФЗ «О полиции».

Им оказался местный житель 1968 года рождения, у которого не было водительского удостоверения. От медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения гражданин отказался.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст.264.1 УК РФ и составлено 10 протоколов об административных правонарушениях.

По факту причинения телесных повреждений сотруднику полиции СУ СК по региону возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ.