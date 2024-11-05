Более 1 млн рублей похищено у нижегородской учительницы Происшествия

Более 1 млн рублей похищено у нижегородской учительницы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Мошенник, выдававший себя за сотрудника правоохранительных органов, сообщил 61-летней жительнице Арзамаса, что существует угроза проведения сомнительной операции по ее банковскому счету.

Злоумышленник предложил перевести накопления на «безопасный» счет.

Введенная в заблуждение женщина перевела на продиктованные реквизиты личные денежные средства в сумме 1 185 000 рублей.

"Работники службы безопасности банка и сотрудники правоохранительных структур никогда не запрашивают по телефону конфиденциальную информацию и не требуют от граждан проведения каких-либо финансовых операций", - заявили в ГУ МВД России по Нижегородской области.