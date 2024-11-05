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Общество

Нижегородская область и Куба проведут ИТ-олимпиаду для школьников стран БРИКС и СНГ 

09 ноября 2024 15:14  [134] Общество
Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Нижегородская область проведет международную олимпиаду для школьников по высшей математике и информатике совместно с министерством связи Республики Куба, кубинскими технологическими университетами и технопарками.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, соответствующее соглашение о сотрудничестве в присутствии заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко и заместителя премьер-министра Республики Куба Рикардо Кабрисас Руиса подписали в рамках встречи сопредседателей Межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству директор АНО «Горький Тех» Евгений Федосеев и первый вице-президент Совета и Национального совета директоров Организации «Союз информатиков Кубы» Мария Эстер Альфонсо Суарес.

Документ подписан в рамках встречи сопредседателей Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в кубинском городе Гавана.

«Куба – очень значимый для нас партнер на международной арене. В этом году мы делаем серьезные совместные шаги на пути именно технологического развития двух стран. Целевой аудиторией выступят талантливые школьники стран БРИКС и СНГ. Финал олимпиады планируем провести в Нижнем Новгороде в рамках «ЦИПР-2025» –  главного делового мероприятия по цифровой экономике в стране», – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Международная олимпиада будет направлена на развитие ИТ-навыков ребят, а также на поддержку командной работы. Так мы создадим условия для культурного обмена между талантливыми молодыми умами обеих стран – олимпиада станет очередным символом дружбы и сотрудничества Нижегородской области и Кубы», – рассказал директор АНО «Горький Тех» Евгений Федосеев.

Среди дисциплин международной ИТ-олимпиады рассматриваются направления информационной безопасности, спортивного программирования, искусственного интеллекта и  больших данных. Данный список не окончательный.

«Сотрудничество Кубы и Нижегородской области длится уже 20 лет, начиная с 2004 года, когда Нижний Новгород и провинция Матансас стали городами-побратимами. За это время совместная работа велась в медицине, науке, образовании, туризме. Теперь, чтобы идти в ногу со временем, пора объединить усилия для технологического развития наших стран», – подчеркнула Мария Эстер Альфонсо Суарес.

Соорганизатором олимпиады, которая пройдет в рамках «ЦИПР-2025», выступает ИТ-кампус «НЕЙМАРК». Кампус предоставит экспертов для постановки задач участникам олимпиады и будет представлен в международном оргкомитете.

«Цель олимпиады – не только проверить ребят на точные знания, но и выявить их умение применять свои способности и компетенции в реальных условиях. Это основополагающий подход в образовательных программах ИТ-кампуса. Для постановки задач будут привлечены наши партнеры из числа крупных технологических компаний», – добавил генеральный директор АНО «НЕЙМАРК» Валерий Черепенников.

На прошедшей в мае «ЦИПР-2024» ИТ-кампус «НЕЙМАРК» подписал соглашение с кубинцами о совместной образовательной и научно-исследовательской деятельности.

Справка

Делегация Нижегородской области посетила Республику Куба с рабочим визитом во главе с заместителем председателя правительства Нижегородской области Дмитрием Старостиным.

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Теги:
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