Детей эвакуировали из нижегородской школы 9 ноября Происшествия

Детей эвакуировали из нижегородской школы 9 ноября.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области, сегодня поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, д. 12А, МБОУ «Школа №124».

По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что произошло возгорание мусора.

Ликвидировано до прибытия пожарных на площади 1 кв.м.

В результате происшествия никто не пострадал.

Самостоятельно эвакуировано 26 человек, из них 25 детей.