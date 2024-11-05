Детей эвакуировали из нижегородской школы 9 ноября.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области, сегодня поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. г. Н. Новгород, Автозаводский район, ул. Строкина, д. 12А, МБОУ «Школа №124».
По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что произошло возгорание мусора.
Ликвидировано до прибытия пожарных на площади 1 кв.м.
В результате происшествия никто не пострадал.
Самостоятельно эвакуировано 26 человек, из них 25 детей.
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