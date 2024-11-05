Нижегородцы смогут поучаствовать в создании роликов о культурно-нравственных ценностях Культура и отдых

Нижегородцы могут принять участие в конкурсе по созданию видеороликов, направленных на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи по направлению "Контент в блогосфере". Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на АНО "Институт развития интернета".

На конкурс принимаются дебютные проекты режиссеров и авторов сценария. Участниками станут как студенты, так и выпускники государственных либо частных образовательных организаций по направлениям творческих (креативных) индустрий, основанных на искусстве, современных медиа и цифровом контенте.

Видео должны быть подготовлены для зрителей от 14 до 35 лет. Победителю конкурса необходимо создать ролик до 15 июля 2025 года. У материала должно быть не менее 1 тыс. просмотров, полученных до 14 ноября 2025 года.

Победитель получит финансирование в размере около 3 млн рублей для создания ролика. Контент нужно разместить в социальных сетях и на видеохостингах (обязательное приоритетное размещение на российских платформах, таких как VK Видео и Rutube) с количеством подписчиков более 1 тыс.

Конкурсные работы могут быть созданы по пяти предложенным тематикам: "Россия XXI века", "Будь собой", "Мы вместе", "Делай добро", "Гордимся", "Действуй".

Заявки на участие в конкурсе принимаются на сайте проекта до 18.00 6 декабря 2024 года. Решение о выборе победителей отбора дебютных проектов организаторы примут не позднее 31 марта 2025 года включительно. Списки проектов-победителей публикуются на сайте АНО "Институт развития интернета" в течение трех рабочих дней со дня принятия решения.