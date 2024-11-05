Нижегородский аэропорт принял 14 самолётов из Москвы из-за атаки БПЛА Общество

В качестве запасного для московского авиаузла к 11:10 10 ноября было принято 14 бортов. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Нижнего Новгорода им В.П.Чкалова.

С пассажирами принятых рейсов работают представители авиакомпании.

При этом отмечается, что собственные регулярные рейсы аэропорта обслуживаются по расписанию.

По данным главы столицы Сергея Собянина, сегодня уничтожено 32 беспилотника, летевших на Москву.