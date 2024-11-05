Нижегородский аэропорт принял 14 самолётов из Москвы из-за атаки БПЛА

В качестве запасного для московского авиаузла к 11:10 10 ноября было принято 14 бортов. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Нижнего Новгорода им В.П.Чкалова.
С пассажирами принятых рейсов работают представители авиакомпании.
При этом отмечается, что собственные регулярные рейсы аэропорта обслуживаются по расписанию.
По данным главы столицы Сергея Собянина, сегодня уничтожено 32 беспилотника, летевших на Москву.
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