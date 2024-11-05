Нижегородцы примут участие во Всероссийском конкурсе "Амбассадор равных возможностей" Общество

фото: правительство Нижегородской области

Конкурс призван привлечь внимание к людям с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В нем участвуют разные компании и люди, которые реализуют проекты для людей с ОВЗ. Среди них и подписанты Национального инклюзивного договора АСИ, участники сообщества "Открыто для всех", некоммерческие организации.

К конкурсу подключаются и социальные предприятия. Например, в московском музее "Сенсориум" незрячие гиды проводят экскурсии в темноте. Авторы практики организовали обучение гидов, а сам формат позволяет вовлечь в инклюзивную повестку людей без ограничений по здоровью, которые посещают экскурсию.

Принять участие в конкурсе могут компании и люди, которые обучают детей с ограниченными возможностями здоровья, создают услуги, товары и сервисы для особой категории граждан, расширяют возможности для их социализации и трудоустройства.

Чтобы стать участником конкурса, нужно до 18 ноября написать и разместить в своем сообществе во "ВКонтакте" пост про свой вклад в инклюзивную повестку с тегами #АмбассадорРавныхВозможностей и #СтрануМеняютЛюди, а также отметить тех, кого конкурсант считает амбассадором равных возможностей.

Авторы самых эффективных практик получат фирменную сувенирную продукцию и продвижение своего сообщества от VK, приглашение на торжественную церемонию награждения и статус "Амбассадор" инклюзивного проекта АСИ #ОткрытоДляВсех.