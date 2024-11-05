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Оперативно-профилактическая операция "Чистое поколение - 2024" пройдет в Нижнем Новгороде во второй раз

10 ноября 2024 14:46  [90] Общество

"Чистое поколение-2024" пройдет на территории региона с 11 по 20 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Основной целью операции является предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявление и пресечения фактов их вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

В период операции планируется провести проверки по месту жительства несовершеннолетних подростков, входящих в группу риска, и асоциальных семей, состоящих на профилактическом учёте в органах системы профилактики. Также будут организованы рейды по проверке мест массового скопления несовершеннолетних, развлекательных и досуговых учреждений для выявления лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркотических средств и психотропных веществ, и обнаружения подростков, употребляющих наркотические средства без назначения врача.

В рамках реализации основного комплекса мер, направленных на формирование в обществе негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, органы внутренних дел совместно с правительством Нижегородской области планируют провести комплекс антинаркотических мероприятий, в том числе с использованием возможностей сети Интернет.

В ходе проведения операции в образовательных организациях региона будет организована разъяснительная работа с несовершеннолетними и их родителями о вреде потребления наркотиков, а также об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот.

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Теги:
Наркотики
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