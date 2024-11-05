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Экономика

Глеб Никитин: "Работа экономистов играет важную роль в развитии экономики страны и обеспечении её стабильности"

11 ноября 2024 11:14  [1] Экономика

11 ноября в России отмечается День экономиста. С профессиональным праздником всех, чья деятельность связана с этой сферой, поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Глава региона отметил, что работа экономистов играет важную роль в развитии экономики страны и обеспечении её стабильности.

"В условиях перемен значение вашего труда возрастает многократно, ведь именно точность ваших расчетов помогает принимать взвешенные решения и определяет успех работы предприятий и региона в целом. Перед нами стоят амбициозные национальные цели по развитию экономики", - отметил Глеб Никитин.

"Уверен, что вместе мы сможем достичь высоких результатов, каждый из вас внесёт ощутимый вклад в развитие Нижегородской области и всей страны. В этот праздничный день желаю вам здоровья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности", - добавил губернатор Нижегородской области.

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Теги:
Глеб Никитин Праздники экономика
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