Экспериментальный правовой режим для полетов дронов установлен в Нижегородской области Общество

Экспериментальный правовой режим (ЭПР) по эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) установлен на территории Нижегородской области. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

"Минэкономразвития России планомерно продолжает работу по созданию возможностей применения беспилотников с помощью механизма ЭПР, расширяет географию их применения. Сейчас такая возможность уже есть на территории 24 субъектов страны", - прокомментировал заместитель министра экономического развития России Максим Колесников.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что с установлением экспериментального правового режима в регионе завершается формирование полноценной экосистемы для развития беспилотной авиации.

"Мы пользуемся всеми федеральными инструментами, стимулирующими развитие БАС. В рамках нового нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" созданы специализированные классы по изучению беспилотников, для производителей этой техники снижены налоги, недавно начал работу научно-производственный центр БАС, а сейчас закладывается правовая основа для системного использования беспилотной авиации. Нижегородские организации отрасли создают системы связи, развивают технологическую инфраструктуру, программное обеспечение и многое другое. В регионе есть свои компании-лидеры радио- и микроэлектроники, а также стартапы, позволяющие выпускать беспилотные воздушные суда. ЭПР не только поможет наращивать производство беспилотников, но и даст возможность использовать их в различных отраслях экономики. То есть сценариев, в рамках которых мы сможем использовать беспилотники, станет значительно больше", - отметил Глеб Никитин.

Экспериментальный правовой режим устанавливается на территории всей Нижегородской области. Решение принято на основании представленной программы по развитию отрасли БАС в регионе. В соответствии с ней в ближайшие три года планируется провести около 2,5 тысячи полетов беспилотных аппаратов. Оператором, ответственным за реализацию программы, стала АНО "Горький Тех". Для каждого полета будут индивидуально определены масса грузов, дистанция перевозки, дальность каждого беспосадочного перелета и условия для испытаний (погодные условия, ограничения по размерам посадочных площадок и т.д.).

Директор АНО "Горький Тех" Евгений Федосеев отметил, что установление ЭПР нацелено, в первую очередь, на оптимизацию правовых аспектов использования беспилотников в регионе.

"Сфера использования воздушных судов жестко регламентирована в части допуска машин к эксплуатации, разрешения на их использование в коммерческих целях, требований к образованию персонала, использованию воздушного пространства. Установление ЭПР исключает ряд правовых барьеров, ограничивающих темпы развития беспилотной авиации. При этом все регламенты, связанные с безопасностью, продолжают действовать", - пояснил Евгений Федосеев.

ЭПР предполагает использование территории аэропорта "Кстово-Восточный" для испытательных полетов автономных (действующих без участия оператора) беспилотников для перевозки грузов. Безопасность полетов будет обеспечена посредством внедрения интеллектуальной платформы "Флай дрон", которая позволит контролировать и отслеживать каждый полет.

На сегодняшний день намерение работать над развитием беспилотных технологий в рамках экспериментального правового режима выразили 14 компаний, включая ООО "БАС", ООО "Аэромакс", ООО "Флай дрон". После установления ЭПР российские компании и индивидуальные предприниматели смогут присоединяться к такому режиму в упрощенном порядке.

"ЭПР позволит нам отработать все сценарии применения беспилотных воздушных судов, учесть полученный опыт и провести работу над ошибками, если она потребуется, соблюдая все требования безопасности, ведь мы должны быть уверены, что будущее внедрение беспилотников в нашу повседневную жизнь принесет только пользу", – подчеркнул Евгений Федосеев.

Напомним, нацпроект "Беспилотные авиационные системы" был разработан по поручению президента Владимира Путина и начал действовать с начала 2024 года. Его реализация будет способствовать созданию условий для производства самых различных типов аппаратов, расширения их применения во всех секторах экономики, в результате чего должна сформироваться инновационная отрасль, которая откроет дополнительные возможности для бизнеса и общества в целом.