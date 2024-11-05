Планы модернизации трамвайного движения в Нижнем Новгороде
Ярмарки "Покупайте нижегородское" в ноябре
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Улицу Ильинскую перекроют для ремонта трамвайных путей в ноябре
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 ноября 2024 15:54  [10] Нижегородское правительство и "ЦИПР" представят ИТ-решения на выставке в Китае
11 ноября 2024 15:36  [50] АО "Теплоэнерго" разыграло 60 подарочных карт среди участников акции "Без долгов – выгодно!"
11 ноября 2024 15:22  [71] Юные нижегородцы могут присоединиться к онлайн-олимпиаде "Культура вокруг нас"
11 ноября 2024 15:08  [91] Более 40 правок внесли к II чтению федерального бюджета
11 ноября 2024 14:38  [112] В нижегородском селе Ключищи появился высокоскоростной мобильный интернет
11 ноября 2024 13:15  [182] Победителей конкурса "Клиника года-2024" наградили в Нижнем Новгороде
11 ноября 2024 12:39  [178] Региональным операторам могут разрешить убирать неопасный строительный мусор
11 ноября 2024 11:48  [185] Экспериментальный правовой режим для полетов дронов установлен в Нижегородской области
11 ноября 2024 11:05  [216] Петр Банников вручил нижегородским полицейским ключи от новых служебных машин
11 ноября 2024 10:52  [231] Водителей в автозаводском ЖК "Торпедо" будут штрафовать за парковку вдоль дороги
Общество

В нижегородском селе Ключищи появился высокоскоростной мобильный интернет

11 ноября 2024 14:38  [112] Общество

Фото: Freepik

В нижегородском селе Ключищи появился высокоскоростной мобильный интернет. Доступ к технологии 4G получили около 380 человек, проживающих в отдаленном населенном пункте региона, сообщает пресс-служба компании МТС.

Село Ключищи находится на территории Краснооктябрьского района и является одним из старинных татарских сел Нижегородской области. Этимология названия связана с наличием в этой местности холодных родников, бьющих из-под земли.

Согласно источникам, село было образовано в середине 17 века в результате наделением землей служилых татар. Здесь расположена одна из старейших мечетей в Нижегородской области.

Благодаря современным технологиям жители села смогут общаться в социальных сетях, пользоваться порталом Госуслуг, оплачивать жилищно-коммунальные услуги через интернет  и находить интересующую информацию в образовательных целях.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МТС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph