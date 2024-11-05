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В нижегородском селе Ключищи появился высокоскоростной мобильный интернет. Доступ к технологии 4G получили около 380 человек, проживающих в отдаленном населенном пункте региона, сообщает пресс-служба компании МТС.
Село Ключищи находится на территории Краснооктябрьского района и является одним из старинных татарских сел Нижегородской области. Этимология названия связана с наличием в этой местности холодных родников, бьющих из-под земли.
Согласно источникам, село было образовано в середине 17 века в результате наделением землей служилых татар. Здесь расположена одна из старейших мечетей в Нижегородской области.
Благодаря современным технологиям жители села смогут общаться в социальных сетях, пользоваться порталом Госуслуг, оплачивать жилищно-коммунальные услуги через интернет и находить интересующую информацию в образовательных целях.
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