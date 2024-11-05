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Общество

Юные нижегородцы могут присоединиться к онлайн-олимпиаде "Культура вокруг нас"

11 ноября 2024 15:22  [72] Общество

Школьники из Нижегородской области могут принять участие в онлайн-олимпиаде "Культура вокруг нас" на образовательной платформе "Учи.ру". Об этом сообщает АНО "Национальные приоритеты".

Ключевая цель соревнования, которое проводится при поддержке национального проекта "Культура", - развить интерес к русской культуре - языку, литературе, истории и искусству и взглянуть на нее через призму современной жизни.

Интерактивные задания помогут школьникам не только проверить свои знания, но и расширить кругозор, повысить общую эрудицию, а также тренируют образное и системное мышление. По итогу соревнования участники научатся находить взаимосвязи между отечественной культурой и историей.

"Вместе с партнерами "Учи.ру" мы всегда стараемся сделать олимпиаду интересным и ярким событием учебного года. В этот раз "Культура вокруг нас" охватит разные школьные предметы и области знаний — будут вопросы по русскому языку, литературе, искусству. Ребята смогут не только проверить себя, но и расширить кругозор, а также ознакомиться с мерами национального проекта "Культура". В прошлом году в Олимпиаде приняли участие более миллиона школьников по всей стране. В этом году состязание охватит и учащихся старших классов. Уверены, знания, полученные во время прохождения заданий, помогут в учебе и сдаче экзаменов", — сказала генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

Для прохождения олимпиады не требуется специальных знаний. Она состоит из восьми заданий и включает в себя разнообразный набор тем, чтобы ребенку было интересно и полезно ее проходить. Нестандартный подход к решению задач помогает тренировать логику и критическое мышление.

"Мы видим особый интерес школьников к тематике олимпиады. В проекте этого года мы сделали акцент на межпредметности. Например, одно из заданий погружает в историю через изучение устаревших слов, другое  позволяет найти географические отсылки в литературных произведениях. Это дает ученикам возможность не только проверить свои знания, но и посмотреть на школьные предметы в едином культурном контексте, увидеть взаимосвязи и, главное, пробудить любознательность и интерес к изучению нашего богатого наследия", — отмечает руководитель департамента олимпиад образовательной платформы "Учи.ру" Дарья Островская.

Олимпиада бесплатна и доступна для всех учеников с 1-го по 11-й класс. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте https://cultura.uchi.ru/ или войти с логином и паролем от "Учи.ру". На решение заданий у школьников будет выделено 60 минут. Все участники соревнования получают сертификат, грамоту или диплом, в зависимости от результата, а учителя – благодарственные письма.

Партнёрами олимпиады стали портал Культура.рф, платформа "Артефакт" и библиотеки нового поколения.

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Теги:
культура Олимпиада
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