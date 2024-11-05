АО "Теплоэнерго" разыграло 60 подарочных карт среди участников акции "Без долгов – выгодно!" Общество

АО "Теплоэнерго" подвело итоги акции для нижегородцев "Без долгов – выгодно!". Участниками могли стать жители-потребители услуг, которые не имеют просроченной или иной задолженности на момент регистрации заявления об участии. Чтобы претендовать на приз, необходимо было с 1 июля по 31 октября 2024 года зарегистрировать заявление об участии в акции в Личном кабинете на сайте компании и до окончания акции своевременно и в полном объеме оплачивать услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Среди 337 участников, выполнивших все условия акции, разыграны 60 подарочных карт одной из крупнейших торговых сетей на сумму 3000 рублей каждая. Информация о выигрыше и порядке его получения в ближайшее время будет направлена победителям через Личный кабинет на сайте http://www.teploenergo-nn.ru/, продублирована письмом на адрес электронной почты.

Список лицевых счетов победителей размещен на официальном сайте АО "Теплоэнерго" в разделе "Акции". Забрать свой приз победители смогут до 30 апреля 2025 года. Подарочная карта действительна до ноября 2025 года.