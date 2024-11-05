В Кстове наградили финалистов конкурса детского рисунка "Чистый взгляд" Общество

Фото: Анна Давыдова

9 ноября в городе Кстово состоялся финал конкурса детского рисунка на экологическую тематику "Чистый взгляд". Мероприятие проходит в Нижегородской области при поддержке компании "ЛУКОЙЛ" уже в восьмой раз.

Победителями конкурса стали 260 учеников начальных классов из всех школ города Кстово и Кстовского муниципального округа. Ребята представили изобразительные работы на тему "Времена года Нижегородской области".

Авторы лучших рисунков получили красочные книги "Чудеса природы", дипломы и главный подарок – приглашение во Дворец культуры нефтехимиков на балет "Русалочка" в исполнении Образцового коллектива Нижегородской области театра танца "Солнечный бестселлер". Классический сюжет, красивые костюмы, яркие декорации, волшебная музыка и около 100 юных артистов балета на сцене – всё это не оставило в зрительном зале равнодушных.

Участие в конкурсе "ЛУКОЙЛа" не только раскрывает творческие способности школьников, но и учит их беречь природу.