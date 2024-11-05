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Общество

В Кстове наградили финалистов конкурса детского рисунка "Чистый взгляд"

11 ноября 2024 16:12  [119] Общество

Фото: Анна Давыдова

9 ноября в городе Кстово состоялся финал конкурса детского рисунка на экологическую тематику "Чистый взгляд". Мероприятие проходит в Нижегородской области при поддержке компании "ЛУКОЙЛ" уже в восьмой раз. 

Победителями конкурса стали 260 учеников начальных классов из всех школ города Кстово и Кстовского муниципального округа. Ребята представили изобразительные работы на тему "Времена года Нижегородской области". 

Авторы лучших рисунков получили красочные книги "Чудеса природы", дипломы и главный подарок – приглашение во Дворец культуры нефтехимиков на балет "Русалочка" в исполнении Образцового коллектива Нижегородской области театра танца "Солнечный бестселлер". Классический сюжет, красивые костюмы, яркие декорации, волшебная музыка и около 100 юных артистов балета на сцене – всё это не оставило в зрительном зале равнодушных. 

Участие в конкурсе "ЛУКОЙЛа" не только раскрывает творческие способности школьников, но и учит их беречь природу.

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Теги:
ЛУКОЙЛ
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