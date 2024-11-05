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Спорт

Более 120 юных нижегородских спортсменов боролись за выход в финал Всероссийского фестиваля "Борьба в школу"

11 ноября 2024 17:06  [63] Спорт

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

В региональном этапе Всероссийского фестиваля "Борьба в школу" приняли участие более 120 воспитанников 12-13 лет из спортивных школ и клубов Нижегородской области. Соревнования, организованные в рамках проекта "Детский спорт" партии "Единая Россия", прошли в комплексной спортивной школе №1 Нижнего Новгорода.

"С этого года в рамках проекта "Детский спорт" партии "Единая Россия" проходит Всероссийский фестиваль по спортивной борьбе. И мы видим, что событие вызвало большой интерес – на первый региональный турнир приехали более ста участников. Такие фестивали – это хорошая возможность, еще одна ступень, которая позволяет детям проявить себя, попасть на федеральный уровень. Команда, в которую войдут победители этого областного турнира, примет участие во всероссийском финале фестиваля в декабре в Москве", - сообщил региональный координатор партпроекта "Детский спорт", депутат городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Поддымников.

Приветствуя юных спортсменов и их наставников, мастер спорта международного класса,чемпион России и мира по греко-римской борьбе среди ветеранов Алексей Голубин отметил растущий интерес к этому виду спорта.

"Мне очень радостно, что проводятся такие мероприятия для развития спортивной борьбы. Самое главное, они объединяют не только любителей этого вида спорта, но и их семьи – ребята участвуют с огромным интересом и желанием, и сегодня в зале много родителей, которые приехали их поддержать. Огромное спасибо и организаторам, и спортсменам! Будем стараться, чтобы таких соревнований было больше, и с каждым разом они объединяли еще больше участников", - сказал чемпион.

Объединяющую силу спорта подчеркнул и тренер по греко-римской борьбе Дворца спорта "Юность" Владимир Крюков, который не только входил в судейскую коллегию на турнире, но поддерживал своего воспитанника – внука Тимура.

"Горжусь быть внуком и учеником такого спортсмена. Он мне всегда дает надежду, хорошие советы, помогает. А борьба мне дает силу, выносливость. Мой девиз такой же, как у моего тренера: "Только вперед!" - рассказал юный борец.

Несмотря на возраст спортсмены показали высокий уровень мастерства, поединки были захватывающими и динамичными. Борцы демонстрировали красивые приемы на ковре, проявляя силу характера и волю к победе. Не уступали юношам и девушки.

Не соглашусь, что это чисто мужской вид спорта. Да, борьба была основана мужчинами, но развивается и женщинами. И женщины совсем не отстают от мужчин, борются очень сильно и красиво. И при этом сохраняют свою женственность. Я занимаюсь для собственной реализации, мне лично борьба дает много важных качеств. Прежде всего, конечно, это физическое здоровье, сила, также это уверенность, дисциплина, умение преодолевать трудности", - поделилась 13-летняя спортсменка из спортшколы "Авангард" поселка Мулино Анна Ханган.

Завершился областной турнир торжественной церемонией награждения. Победителям и призерам вручили медали, памятные подарки и дипломы. Ребята, занявшие первые места в своих весовых категориях, будут представлять Нижегородскую область на федеральном финале Всероссийского детского фестиваля среди школьников по спортивной борьбе в Москве.

Региональный этап фестиваля прошел при поддержке департамента физической культуры и спорта Нижнего Новгорода, Федерация спортивной борьбы Нижегородской области, министерства спорта Нижегородской области и комплексной спортивной школы №1 Нижнего Новгорода.

Напомним, поддержка социально значимых проектов, направленных, в том числе, на развитие массового спорта, привлечение жителей к здоровому образу жизни и активному досугу, создание условий для занятий спортом в шаговой доступности, является одним из ключевых направлений народной программы "Единой России" и партпроекта "Детский спорт". В рамках партпроекта ежегодно также проводятся всероссийские детские фестивали по дворовому футболу 6х6 и баскетболу 3х3.

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Теги:
Единая Россия Соревнования
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