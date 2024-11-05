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Общество

Нижегородские волонтеры передали для участников СВО внедорожник с гуманитарным грузом

11 ноября 2024 16:45  [98] Общество

Фото: АНО "Волонтерский центр Нижегородской области"

АНО "Волонтерский центр Нижегородской области" при поддержке Дома народного единства передала для нужд участников специальной военной операции внедорожник.

"Отправляем сегодня еще одну машину вместе с гуманитарным грузом для наших героев. Хотели бы отметить, насколько сплоченно и дружно работают жители региона, наши партнеры и волонтеры – за короткий срок удалось отправить 23 автомобиля, которые сейчас так необходимы на передовой.  Благодарим каждого за поддержку!" — сказала генеральный директор АНО "Волонтерский центр Нижегородской области" Мария Самоделкина.

К сбору средств для покупки автомобиля присоединились участницы второго сезона образовательного проекта "Женское лидерство", а также неравнодушные жители региона.

"Поддержка нижегородцев приближает победу, дает нам веру и надежду. При выполнении боевых задач очень помогают такие автомобили. Передаем огромную благодарность за то, что помогаете нам", — поделился эмоциями боец с позывным "Глаз".

Вместе с автомобилем на передовую была передана очередная партия гуманитарной помощи, в состав которой вошли продукты первой необходимости, средства личной гигиены, медикаменты, окопные свечи. Также были отправлены посылки, письма с теплыми пожеланиями и стихами от пожилых нижегородцев.

"Запросы на автомобили поступают регулярно. Машины в зоне СВО с учетом полевых условий и бездорожья быстро эксплуатируются очень интенсивно. В координационном центре ценят помощь волонтеров, их готовность принять участие в общем деле поддержки фронта. Вместе мы можем сделать больше", - отметила заместитель директора Дома народного единства, руководитель координационного центра по поддержке мобилизованных, военнослужащих и их семей Татьяна Дружинина.

Предложить инициативу по поддержке участников специальной военной операции может любой желающий. Для этого следует обратиться лично по адресу: Нижний Новгород, ул. Должанская, д. 1, ежедневно с 9.00 до 21.00 либо оставить заявку по номерам горячей линии: 8-831-410-81-10, 8-800-222-00-13 или в группе "Волонтерский центр Нижегородской области" в социальной сети "ВКонтакте": https://vk.com/volcentr_nnov.

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Теги:
Волонтеры гуманитарная помощь СВО
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