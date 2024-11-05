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Общество

"Квантовая неделя" стартовала в Нижегородской области

11 ноября 2024 18:58  [124] Общество

Фото: пресс-служба ННГУ им. Лобачевского

"Квантовая неделя в Нижнем Новгороде" стартовала в столице Приволжья 11 ноября. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

Мероприятия "Квантовой недели" будет проходить в течение пяти дней на разных площадках города. Запланированы просветительские лекции, образовательные мероприятия для школьников, в том числе экскурсии в научные лаборатории, проведение программы повышения квалификации для нижегородских учителей физики, а также II Всероссийский квантовый хакатон для студентов, аспирантов и молодых учёных, специализирующихся в области квантовых технологий.

"Квантовые технологии долгое время оставались в сфере фундаментальных исследований, но современная наука начинает открывать их прикладные возможности. Эти технологии могут быть востребованы в нефтяной отрасли, банковской сфере и везде, где необходимы работа с большими данными и оптимизация вычислений. Поэтому квантовые технологии – одно из основных направлений, над которым работает Нижегородского НОЦ", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

На открытии "Квантовой недели в Нижнем Новгороде" в ННГУ им. Н.И. Лобачевского присутствовало около 200 человек – школьников, студентов, молодых ученых, представителей профильных научно-образовательных организаций. В числе участников торжественной церемонии - заместитель министра образования и науки Нижегородской области Любовь Широкова, директор АНО "Нижегородский НОЦ" Александр Тарасенко, советник генерального директора госкорпорации "Росатом", сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов, генеральный директор Российского квантового центра Максим Острась, директор Института физики микроструктур РАН Алексей Новиков, а также ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев.

К участникам "Квантовой недели в Нижнем Новгороде" обратился ректор ННГУ им. Н.И. Лобачевского Олег Трофимов.

"Для нашего университета и для всей Нижегородской области это направление является одним из приоритетных. Мы в числе первых стали участниками межуниверситетской квантовой сети, развернутой на базе сети РЖД,  выполняем научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, внедряем новые образовательные программы, вовлекаем в квантовую науку школьников. На этом пути мы тесно сотрудничаем с госкорпорацией "Росатом". Тот факт, что именно Нижний Новгород стал площадкой проведения "Квантовой недели", подчеркивает лидерские позиции региона в этой области", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Росатом увеличит свою цифровую команду на 30 тысяч человек.

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Теги:
IT ННГУ Росатом
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