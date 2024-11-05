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Спорт

"Торпедо" подарило нижегородским болельщикам голевой праздник в матче с "Сочи"

12 ноября 2024 07:43  [101] Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

В понедельник нижегородское "Торпедо" провело вторую домашнюю игру. В субботу бело-синие обидно уступили "Салавату Юлаеву" в овертайме. Сочинцы приехали в Нижний Новгород с двумя победами за плечами: накануне они уверенно обыграли СКА и "Витязь".

Первое в сезоне противостояние этих команд, которое нижегородцы провели на выезде, осталось за "леопардами" со счётом 5:3. "Торпедо" жаждало реванша и победы на домашнем льду, "Сочи" хотели продлить беспроигрышную серию.

Первый период стартовал очень мощно: соперники начали активно перехватывать друг у друга инициативу. На седьмой минуте Михаил Абрамов открыл счёт на добивании, закатив шайбу в ворота соперника после броска Игоря Ларионова. Спустя пару минут гости сравняли счёт в большинстве. Однако уже спустя 36 секунд Бобби Линч мощным броском вернул преимущество нижегородцам. Затем Маркус Филлипс забросил свою первую шайбу в КХЛ, а Дмитрий Кагарлицкий реализовал большинство - и к концу периода табло отображало счёт 4:1.

Во второй двадцатиминутке нижегородские хоккеисты полностью завладели инициативой. Иван Кульбаков отражал все попытки сочинцев спасти ситуацию, а Егор Виноградов и Евгений Свечников ещё больше увеличили разрыв в счёте: 6:1.

В заключительном периоде Никита Артамонов продолжил голевой праздник и забросил в большинстве. Подпортить настроение могла концовка матча: нижегородцы заработали сразу два удаления, оставшись на 1,5 минуты в формате 3 на 5. Но голкипер нижегородцев стеной отстоял этот сложный игровой отрезок. Итог матча – 7:1 в пользу "Торпедо".

Сразу после этого ударного матча нижегородцы отправились на выезд: 13 ноября их будет встречать минское "Динамо". После этого "Торпедо" вернётся в "Нагорный", чтобы в субботу при поддержке родных трибун встретиться с ярославским "Локомотивом".

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Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
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