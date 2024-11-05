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Происшествия

Более 200 детей пострадали на дорогах Нижнего Новгорода за 10 месяцев

12 ноября 2024 07:59  [68] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

За 10 месяцев 2024 года на дорогах Нижнего Новгорода зарегистрировано 186 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. В результате 207 детей получили травмы различной степени тяжести.

Как отметили в Госавтоинспекции, по собственной неосторожности пострадали 70 несовершеннолетних участников дорожного движения - это на 40% больше, чем в прошлом году.

Среди основных нарушений правил дорожного движения детьми – переход проезжей части в неустановленном месте либо на запрещенный сигнал светофора, нарушения правил управления СИМ, нарушения правил управления велотранспортом.

Наибольшее количество аварий с участием несовершеннолетних зарегистрировано в Автозаводском районе - 46, в Нижегородском районе - 35 и в Сормовском районе - 30. Менее всего ДТП с детьми произошло в Канавинском районе, где зарегистрировано 18 таких случаев.

В Госавтоинспекции напоминают родителям о том, что следует контролировать поведение детей на проезжей части и в транспорте, а также ежедневно беседовать с детьми и подростками о соблюдении элементарных правил дорожной безопасности.

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Теги:
Госавтоинспекция ДТП ПДД
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