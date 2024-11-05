Нижегородские дети и подростки получили награды Совфеда "За проявленное мужество" Общество

Фото: Кира Мишина

14 детей и подростков из Нижегородской области получили награды Совета Федерации РФ за мужество и за помощь в чрезвычайных ситуациях. Награды вручались в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои".

Церемония состоялась 11 ноября в Нижегородском кремле. Она организована при участии Совфеда, министерства молодёжной политики Нижегородской области, военно-патриотического центра "Авангард" и региональных ГУ МВД и МЧС.

12 медалей "За проявленное мужество" вручили сенаторы Александр Вайнберг и Ольга Щетинина, а также замгубернатора Нижегородской области Пётр Банников.

"Каждая история – героический поступок юных, но таких уже смелых мальчишек и девчонок из районов нашей области. От каждой истории захватывает дух. Каждый показал пример настоящего мужества!" – поблагодарила юных нижегородцев Ольга Щетинина.

Сенатор рассказала, что награждение детей-героев по традиции приурочено ко Дню народного единства. Всего в этом году в Совет Федерации поступило 231 представление на юных героев из 60 регионов России. А за годы существования проекта награждено более 1,5 тысячи ребят.

Свои награды получили юные герои из Арзамасского, Краснооктябрьского, Первомайского, Тонкинского, Вачского округов, а также из Дзержинска и других муниципалитетов региона.

"Вы, прежде всего, - пример для своего поколения, другие, глядя на вас, будут стремиться соответствовать вам, и, надеюсь, в экстремальной ситуации проявят себя так же, как вы. Вы – гордость и будущее нашей страны!" – сказал Александр Вайнберг.

"Мы с гордостью смотрим на вас, мальчишек и девчонок, которые с риском для собственной жизни, проявили мужество, решительность и силу духа наравне с профессиональными спасателями и пожарными. Вы отличаетесь по возрасту и характеру, учитесь в разных учебных заведениях и живете в разных районах, но вас всех объединяет любовь к Родине, близким и дорогим людям и готовность прийти на помощь в беде", – добавил Пётр Банников.

Ещё две юные нижегородки получили благодарственные письма сенаторов "За оказание помощи в чрезвычайной ситуации, неравнодушие к попавшим в беду и проявленное участие". Они оказали первую помощь пожилой женщине, которую сбил самокатчик. Награды вручила министр молодёжной политики региона Светлана Ануфриева.

"Вы – настоящий пример для нашей молодёжи. И хочется рассказывать про ваши подвиги, говорить о том, как важно поступать в критических ситуациях. Не каждый может проявить себя так, как вы. Спасибо, что не прошли мимо и проявили неравнодушие", – отметила Светлана Ануфриева.