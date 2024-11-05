Улицу Ильинскую перекроют для ремонта трамвайных путей в ноябре
Ярмарки "Покупайте нижегородское" в ноябре
Народное голосование за проекты "Вам решать!" на 2025 год
Планы модернизации трамвайного движения в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 ноября 2024 09:52  [43] Нижний Новгород вошел в топ-10 по развитию платных парковок в России
12 ноября 2024 08:43  [122] Нижегородские дети и подростки получили награды Совфеда "За проявленное мужество"
12 ноября 2024 08:25  [113] Центробанк может ввести ограничения на выдачу ипотеки с 1 июля 2025 года
11 ноября 2024 18:58  [335] "Квантовая неделя" стартовала в Нижегородской области
11 ноября 2024 18:10  [318] Благотворительная акция "Коробка храбрости" для поддержки детей, проходящих лечение в больницах, стартовала в Нижегородской области
11 ноября 2024 17:35  [308] Доброволец СВО: "Россияне должны держаться вместе, чтобы приблизить победу"
11 ноября 2024 17:20  [314] Евгений Чинцов стал участником встречи лидеров молодежных объединений Нижнего Новгорода и Гомеля
11 ноября 2024 16:45  [364] Нижегородские волонтеры передали для участников СВО внедорожник с гуманитарным грузом
11 ноября 2024 16:12  [305] В Кстове наградили финалистов конкурса детского рисунка "Чистый взгляд"
11 ноября 2024 16:06  [341] Денис Рябинин: "Необходимо максимально рационально использовать те ресурсы, которые есть у перевозчиков"
Общество

Нижегородские дети и подростки получили награды Совфеда "За проявленное мужество"

12 ноября 2024 08:43  [122] Общество

Фото: Кира Мишина

14 детей и подростков из Нижегородской области получили награды Совета Федерации РФ за мужество и за помощь в чрезвычайных ситуациях. Награды вручались в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои".

Церемония состоялась 11 ноября в Нижегородском кремле. Она организована при участии Совфеда, министерства молодёжной политики Нижегородской области, военно-патриотического центра "Авангард" и региональных ГУ МВД и МЧС.

12 медалей "За проявленное мужество" вручили сенаторы Александр Вайнберг и Ольга Щетинина, а также замгубернатора Нижегородской области Пётр Банников.

"Каждая история – героический поступок юных, но таких уже смелых мальчишек и девчонок из районов нашей области. От каждой истории захватывает дух. Каждый показал пример настоящего мужества!" – поблагодарила юных нижегородцев Ольга Щетинина.

Сенатор рассказала, что награждение детей-героев по традиции приурочено ко Дню народного единства. Всего в этом году в Совет Федерации поступило 231 представление на юных героев из 60 регионов России. А за годы существования проекта награждено более 1,5 тысячи ребят.

Свои награды получили юные герои из Арзамасского, Краснооктябрьского, Первомайского, Тонкинского, Вачского округов, а также из Дзержинска и других муниципалитетов региона.

"Вы, прежде всего, - пример для своего поколения, другие, глядя на вас, будут стремиться соответствовать вам, и, надеюсь, в экстремальной ситуации проявят себя так же, как вы. Вы – гордость и будущее нашей страны!" – сказал Александр Вайнберг.

"Мы с гордостью смотрим на вас, мальчишек и девчонок, которые с риском для собственной жизни, проявили мужество, решительность и силу духа наравне с профессиональными спасателями и пожарными. Вы отличаетесь по возрасту и характеру, учитесь в разных учебных заведениях и живете в разных районах, но вас всех объединяет любовь к Родине, близким и дорогим людям и готовность прийти на помощь в беде", – добавил Пётр Банников.

Ещё две юные нижегородки получили благодарственные письма сенаторов "За оказание помощи в чрезвычайной ситуации, неравнодушие к попавшим в беду и проявленное участие". Они оказали первую помощь пожилой женщине, которую сбил самокатчик. Награды вручила министр молодёжной политики региона Светлана Ануфриева.

"Вы – настоящий пример для нашей молодёжи. И хочется рассказывать про ваши подвиги, говорить о том, как важно поступать в критических ситуациях. Не каждый может проявить себя так, как вы. Спасибо, что не прошли мимо и проявили неравнодушие", – отметила Светлана Ануфриева.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Награждение Совет Федерации
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph