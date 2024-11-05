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Политика

Глеб Никитин вошел в ТОП-10 медиарейтинга глав регионов РФ в октябре

12 ноября 2024 12:15  [94] Политика

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Аналитический центр "Г.У.Р.У." выпустил очередное исследование "Индекс Telegram. Рейтинг эффективности публичных политиков через призму Telegram". Авторы использовали данные поисковой нейросети собственной разработки, которая фиксирует все публикации с упоминанием публичных политиков в русскоязычных Telegram-каналах.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам октября собрал в телеграм-каналах 6 347 упоминаний и разместился на 9-й позиции Telegram-рейтинга глав регионов России.

При этом нижегородский губернатор удостоился отдельного упоминания федеральных экспертов ЭИСИ в главных трендах – в качестве показательного кейса в поддержке СВО отмечается учреждение в регионе "Фонда Народного единства", появление которого позволило уже в ноябре значительно увеличить региональные выплаты добровольцам, доведя их до рекордных значений.

В числе главных информационных поводов нейросети выделили выступления губернатора Нижегородской области по ВКС перед президентом. В октябре Никитину довелось дважды презентовать президенту по видеосвязи важные объекты в регионе: на совещании по инвестпроектам глава региона представил Владимиру Путину проект по созданию ткацко-отделочного производства полного цикла на "Первой ткацкой фабрике" в ТОСЭР "Володарск", а несколько дней спустя Никитин вместе с героями-паралимпийцами показал президенту новый Центр адаптивных видов спорта "Парус" в Дзержинске. Также не ушли от внимания нейросетей и экспертов состоявшийся в Успенском Соборе Московского Кремля День Нижегородской области и соборный молебен вместе с Патриархом Кириллом, в котором приняли участие нижегородские чиновники, духовенство и паломники.

Среди федеральных ТОП Telegram-каналов, упоминавших губернатора Глеба Никитина, отмечены "Readovka", "СОЛОВЬЕВ", "Пул №3", "Оперативные сводки", "VOLGA.brief". 

Наиболее часто упоминающими губернатора телеграм-каналами стали Нижегородская Стрелка (29), Фантастические твари (14), NewsNN (13), Нижегородская Гильотина (12), ВОВК (12)

Кроме того, персональный аккаунт губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в Telegram https://t.me/glebnikitin_nn заметно прирос новыми подписчиками (+565) и занял 26-е место в федеральном ТОПе по их общему количеству (45 806).

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин вошел в топ-15 медиарейтинга глав регионов РФ в сентябре.

Справка: В масштабном исследовании использовались данные поисковой нейросети "НеДуров" и открытые данные сервиса TgStat. Ссылка на исследование: "Индекс Telegram. Рейтинг эффективности публичных политиков через призму Telegram. Ноябрь 2024". Ссылка на исследование в телеграм-канале Теле Стрим: https://t.me/infoagency_TS/31980. Аналитический центр "Г.У.Р.У." – аналитическая экспертная группа политического консультанта и эксперта ЭИСИ Пермякова Романа permyakov-roman.ru

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Теги:
Глеб Никитин Рейтинг
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