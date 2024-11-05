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Депутат Госдумы Наталья Назарова проверила строящиеся объекты и встретилась с участниками СВО и их семьями в Ардатовском округе

12 ноября 2024 11:56  [116] Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

В рамках региональной недели депутат Госдумы РФ Наталья Назарова посетила Ардатовский муниципальный округ. Она ознакомилась с объектами, строительство которых ведется в рамках национальных и федеральных проектов и реализации народной программы "Единой России".

Так, в селе Саконы по федеральному проекту "Чистая вода" идет строительство станции водозабора и водовода. На сегодняшний день техническая готовность объектов составляет 99%. Смонтированы насосные станции 1-го и 2-го подъема, РЧВ-установка повысительной насосной станции 3-го подъема. Завершено строительство трассы водовода в двухтрубном исполнении, установлена дополнительная система ультрафиолетового обеззараживания. Комплекс готовится к сдаче в эксплуатацию и проведению пуско-наладочных работ. В настоящее время осталось решить вопрос о технологическом присоединении строящихся объектов к сетям электроснабжения.

"Ключевая задача федерального проекта "Чистая вода" заключается в увеличении доли населения России, имеющего доступ к качественной питьевой воде из систем централизованного водоснабжения. Поэтому я постараюсь сделать все возможное, чтобы способствовать ускорению сроков исполнения обязательств сетевой организации ГК "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье", и чтобы в конечном итоге это не сказалось на срыве сроков реализации нацпроекта", - сказала Наталья Назарова.

Парламентарий также ознакомилась с ходом строительства нового здания Ардатовской средней школы. Напомним, что при непосредственном участии Натальи Назаровой был пересмотрен срок начала строительства образовательного учреждения - с 2028 на 2024 год. Школа располагается в четырех разных зданиях, из которых самое старое, бывший женский колледж, было возведено в 1872 году, а самое новое - в 1985 году. Весь комплекс
не соответствует современным стандартам и требованиям. Представители администрации округа сообщили, что на данный момент техническая готовность нового здания составляет почти 20%. Сейчас осуществляется строительство цокольного этажа и заливка монолитных колонн для первого этажа. Завершение строительных работ запланировано на осень 2025 года. Общий объем финансирования проекта составляет 965 миллионов рублей, которые выделены из областного и местного бюджетов.

В рамках визита Наталья Назарова встретилась с участниками СВО и их семьями. Она поблагодарила военнослужащих за проявленное мужество.

"Мы все осознаем, что наши ребята восстанавливают историческую справедливость и защищают суверенитет нашего государства. Мы едины, вся страна плечом к плечу. Нет равнодушных! Каждый помогает, как может. Наша задача как законотворцев следить за тем, чтобы каждый закон и каждая мера поддержки эффективно реализовывались на местах. На уровне области и муниципалитетов стараемся выполнять все поручения президента. И будем делать все, чтобы вы были защищены - это наша обязанность", —подчеркнула депутат.

В ходе беседы были подняты темы патриотического воспитания подрастающего поколения, поддержки участников СВО, нуждающихся в реабилитации, переобучении и трудоустройстве, выплаты пенсий детям, потерявшим отцов в ходе СВО. Все вопросы, озвученные участниками СВО и семьями погибших, Наталья Назарова взяла на личный контроль.

Депутат также посетила швейный цех по пошиву обмундирования для военнослужащих. Здесь, помимо одежды, местные жители изготавливают сумки для аптечек и другие необходимые на фронте вещи.

Кроме того, Наталья Назарова встретилась с секретарями первичных отделений местного отделения партии "Единая Россия" Ардатовского округа. Они активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для СВО, организуют сбор заявок от бойцов и их семей, формируют посылки и организуют отправку в местный штаб при администрации округа, работают с населением, принимают обращения граждан. За период с января по октябрь этого года было принято 320 обращений, все они были рассмотрены и решены положительно.

Напомним, работа с обращениями граждан – важнейшее направление общепартийной работы, и на основе многих обращений и предложений, поступивших в приемные, была сформирована народная программа "Единой России".

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Теги:
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