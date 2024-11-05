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Экономика

Участниками централизованных закупок станут еще несколько федеральных ведомств

12 ноября 2024 12:26  [86] Экономика

Фото: minobrnauki.gov.ru

С 1 января 2026 года к централизованным закупкам присоединятся шесть федеральных министерств и ведомств. Как сообщается на сайте Правительства России, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин..

К Федеральной пробирной палате, Росимуществу, Рослесхозу и Росрыболовству, которые уже участвуют в инициативе, присоединятся Минсельхоз, Минвостокразвития, Россельхознадзор, Росалкогольтабакконтроль, Росгидромет и Росводресурсы. 

Для всех этих госструктур централизованными станут закупки канцелярских принадлежностей и бумаги, хозяйственных принадлежностей, мебели, спецоснастки, спецодежды и спецобуви, транспортных средств и запчастей к ним. Также предполагаются закупки услуг по аренде транспорта.

"Централизованные закупки - практика, подразумевающая, что в роли госзаказчика выступает специализированная организация, представляющая интересы сразу нескольких госструктур - покупателей товаров, работ и услуг. Такая централизация позволяет избавить государственные органы от части административных процедур при проведении тендеров, а также снизить стоимость приобретаемых товаров, работ и услуг за счет большого объема закупок", - говорится в сообщении.

В кабмине напомнили, что в сентябре текущего года правительство утвердило дорожную карту по внедрению централизованных закупок, которая предполагает постепенное расширение числа участников этой практики. В первую группу вошли 10 министерств и ведомств, вторая группа будет определена к концу 2025 года и начнет работу с 2027 года, а третья - к концу 2026 года с началом работы в 2028 году.

 

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Теги:
Госзакупки Министерства Правительство РФ
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