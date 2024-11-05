Фестиваль "Сделано в России" пройдет в Чэнду Общество

Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" пройдёт в столице китайской провинции Сычуань Чэнду с 11 по 17 ноября. Об этом сообщает АО "Российский экспортный центр".

Сычуань – это третья китайская провинция, принимающая масштабный фестиваль российской продукции.

Мероприятие включает в себя культурно-развлекательную программу, направленную на укрепление культурных связей между Россией и Китаем через вовлечение в русскую культуру. Ожидается, что свою продукцию представят около 130 производителей из 30 регионов РФ.

Одним из ключевых культурных мероприятий станет показ новой российской романтической комедии "Водитель-олигарх" (2024 год) режиссера Алексея Пиманова под открытым небом. Кроме того, гости фестиваля смогут увидеть самые известные современные мультсериалы "Союзмультфильма" — "Простоквашино", "Чуч-Мяуч", "Приключения Пети и Волка" и "Пластилинки".

Помимо кинопоказа, гостей ожидают увлекательные мастер-классы по росписи картин от талантливых художников из Москвы и Ульяновска. Участники смогут раскрыть свой творческий потенциал и создать собственные уникальные произведения искусства, вдохновленные русской культурой.

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