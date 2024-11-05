"Единая Россия" передала в Минпросвещения перечень объектов образования для капремонта в 2025-2027 годах Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

"Единая Россия" передала в Министерство просвещения РФ перечень объектов образования для капремонта в 2025-2027 годах. Партия возьмет на особый контроль сопровождение работ, подчеркнул врио секретаря Генсовета "Единой России" Владимир Якушев на Всероссийском совещании по программе капремонта объектов образования. Оно прошло по ВКС при участии министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Владимир Якушев напомнил, что в Послании Президент объявил о расширении программы на детсады и учреждения среднего профессионального образования. "Единая Россия" обобщила потребности в регионах и представила их в Минпросвещения.

"В общий федеральный список включены 3 210 школ, 276 учреждений среднего профессионального образования и 837 детских садов. Также планируется построить 68 новых школ и 63 детских сада. До 12 декабря закрепим за каждым объектом ответственных депутатов и сенаторов", - сообщил Владимир Якушев.

Он отметил, что за время реализации программы капремонта – с 2022 года – обновлены почти 4,5 тысячи зданий школ. 406 – в этом году. До конца текущего года запланирован ввод еще более 280 зданий школ.

"Все запланированные на год ремонты завершены в Московской и Рязанской областях,республиках Адыгея, Ингушетия, Калмыкия, Татарстан и Чеченской Республике", –заявил Владимир Якушев.

По программе строительства новых школ введены в эксплуатацию 1 411 школ на 850 тысяч учебных мест. В 2024 году уже построено 70 школ, ввод еще 162 школ запланирован до конца года. В Нижегородской области на данный момент идет строительство 12 школ, рассчитанных на 11 тысяч учеников.

"Нижегородская область продолжает активную работу по строительству и обновлению образовательных учреждений. Например, сейчас в регионе строятся 12 школ почти на 11 тысяч мест. В их числе крупные учреждения, способные качественно изменить ситуацию по ряду территорий. Что касается капитального ремонта, то 17 школ комплексно обновляются по федеральной программе, инициированной президентом России Владимиром Путиным. Еще 6 учреждений капитально ремонтируются в рамках региональной программы, а в 137 учреждениях выполнялись отдельные виды работ. Традиционно контроль осуществляют депутаты, представители родительского сообщества. Это эффективное и полезное взаимодействие", - отметил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин.

Также Владимир Якушев во время совещания рассказал, что с 2019 года по состоянию на 1 ноября 2024 года введены в эксплуатацию 1 682 детских сада на 246 тысяч мест.

В свою очередь, Сергей Кравцов обратил внимание всех регионов на угрозы срывов обязательств по нацпроекту "Образование".

"Это обязательства, которые вы на себя взяли, они должны быть исполнены. Эти школы ждут граждане нашей страны", - подчеркнул министр.

Напомним, программу капремонта школ "Единая Россия" реализует вместе с Минпросвещения. Она входит в народную программу партии и была инициирована президентом на съезде "Единой России" в 2021 году. Все этапы работ – от проекта до приемки – контролируют общественные штабы, которые "Единая Россия" и Минпросвещения сформировали в регионах. С этого года участие в программе принимают и новые регионы.

Также при поддержке партии досрочно выполнено поручение президента о строительстве 1 300 новых школ с начала реализации нацпроекта "Образование". Помимо этого, партия обеспечивает финансирование из федерального бюджета на реализацию программы капремонта.