Проект городского бюджета на 2025 год внесен в Думу Дзержинска Экономика

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

В городскую Думу внесен проект бюджета Дзержинска на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Об этом сообщает пресс-служба Думы Дзержинска.

Глава города Михаил Клинков лично передал первый экземпляр сверстанного проекта и.о. председателя городской Думы Олегу Богданову.

На все три плановых года документом предусмотрен бездефицитный городской бюджет. В 2025-м доходы и расходы заложены на уровне 10,3 млрд рублей. Поступления – от налоговых и неналоговых доходов, а также субсидий вышестоящих бюджетов. Собственных средств – 4,86 млрд рублей, трансфертов – 5,44 млрд рублей. Расходы в большинстве своем традиционно включены в муниципальные программы, их семнадцать.

"Бюджет сохраняет социальную направленность – более 60% городской казны будет направлено на образование, в том числе дополнительное, культуру, спорт. Кроме того, продолжается подготовка к празднованию столетия города в рамках программы "Дзержинск-100". Уже на начало года по адресным инвестиционным программам в проекте бюджета заложено более 660 миллионов рублей, продолжаем реализацию крупных проектов по строительству и проектированию социальных объектов и объектов дорожной инфраструктуры. В четыре раза, до 480 млн рублей, увеличено финансирование по муниципальной программе "Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем", - отметил Михаил Клинков.

На финансирование отраслей социальной сферы на 2025 год в проекте бюджета заложено 6,9 млрд рублей, что составляет около 67 процентов в общих расходах городского бюджета.

"В первую очередь рассмотрим структуру доходов и расходов, детализацию статей. Главное, что интересует депутатов, наверное, как любого жителя города, это социальная составляющая расходов. Традиционно она является самой большой частью бюджетных трат", - сказала председатель комитета по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике Нина Аранович.

Проект бюджета будет направлен на рассмотрение комитетов городской Думы. В ближайшее время состоится нулевое чтение документа. Также свое заключение даст контрольно-счетная палата Дзержинска.

"Проект бюджета будем скрупулезно изучать, - сказал и.о.председателя городской Думы Олег Богданов. - Важно, чтобы воплотились в жизнь начатые ранее проекты и уже задуманные планы. На нулевых чтениях обратим внимание на те обязательства, которые взял на себя город, и далее будем предлагать коррективы".

Жители смогут дать свои предложения и замечания по проекту на общественных слушаниях, которые состоятся 28 ноября. Ознакомиться с бюджетом можно на сайте администрации в разделе "Бюджет для граждан".