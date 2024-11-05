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Общество

"Эн+Тепло Волга" обновляет оборудование Автозаводской водопроводной станции для повышения качества питьевой воды

12 ноября 2024 17:38  [53] Общество

До конца года на Автозаводской водопроводной станции будут завершены работы по модернизации двух электролизеров МБ-150 и техническое перевооружение скорого фильтра №5.  Проекты реализуются в рамках собственной инвестиционной программы компании, общий бюджет составит более 20 млн рублей.

Всего на станции работает 5 электролизеров, с их помощью производится газообразный хлор, которым обеззараживается вода. Такой хлор обладает повышенными бактерицидными свойствами, а его действие более длительно. Он также дезинфицирует водопроводные трубы, удаляет из воды органические примеси и предотвращает развитие в воде грибков и водорослей. Соответственно, безопасность и качество воды повышаются. А сам способ производства хлора из поваренной соли с помощью мембранных установок электролиза считается одним из самых экологичных и безопасных на сегодняшний день. 

Весь процесс контролирует дежурный оператор хлораторных установок: загружает соль, регулирует ток в сети, насосы, дозаторы, контролирует температуру технологического процесса.

Срок службы электролизеров – 10 лет. В начале 2024 года на станции был обновлен электролизер №1, сейчас подошла очередь еще двух. Подрядчик уже изготавливает ячейки, мембраны и трубную обвязку для установок.  До конца ноября все детали будут заменены, что позволит быть уверенными в надежной работе станции даже при максимальных нагрузках. 

"Мониторинг за качеством воды ведется круглосуточно. При появлении жалоб потребителей на запах воды мы незамедлительно принимаем меры по корректировке технологического процесса для его ликвидации, а именно: увеличиваем дозы химреагентов и количество суточных промывок скорых фильтров. Параллельно сотрудники химико-бактериологической лаборатории проверяют воду по 80 бактериологическим показателям.  Плановое техническое перевооружение станции повысит надежность водоснабжения и значительно улучшит качество питьевой воды для района", - рассказал генеральный директор ООО "Заводские сети" Дмитрий Лебедев. 

В рамках модернизации на станции также ведется ремонт скорых фильтров, которые осуществляют очистку воды. Каждое из работающих десяти устройств прогоняет в день порядка 10 тысяч кубометров воды, примерно такой объем потребляют в месяц 500 семей нижегородцев. Сейчас на станции идет модернизация скорого фильтра №5, еще на 7 фильтрах работы с заменой дренажной системы и фильтрующей загрузки уже были произведены. Если раньше для очистки воды применялся щебень с песком, то теперь вода очищается исключительно кварцевым песком, который дает более глубокую очистку воды. Срок службы такой системы - 25 лет, тогда как щелевой дренаж с щебнем можно было эксплуатировать только 10-15 лет. 

"Помимо замены дренажной системы фильтра №5 и фильтрующего элемента будет заменена запорная арматура, вводные участки трубопроводов, гидроизоляция. Чаша фильтра будет оштукатурена и выложена керамической плиткой", - пояснил генеральный директор ООО "Заводские сети" Дмитрий Лебедев. 

Для улучшения качества фильтрации воды от взвешенных веществ также было принято решение об уменьшении фракционного состава кварцевого песка для фильтра с 2 до 0,8 мм. Подрядчик уже приступил к доставке песка из карьера в Балахнинском районе, всего для загрузки фильтра понадобится 240 тонн. 

"Все запланированные мероприятия на водопроводной станции проходят в рамках масштабной комплексной программы "Эн+Тепло Волга" по улучшению качества водоснабжения жителей Автозаводского и Ленинского районов. В 2025 году на "Заводских сетях" планируем техническое перевооружение еще одного фильтра, четырёх горизонтальных отстойников и станции озонирования воды. Это позволит улучшить как органолептические показатели, так и химический состав питьевой воды", - отметил генеральный директор "Эн+ Тепло Волга" Виталий Гаврюшенко

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Теги:
Автозаводский район ЖКХ Эн+
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